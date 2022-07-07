«Новая почта» меняет тарифы на международную доставку, в том числе и NP Shopping

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связи с удорожанием горючего вдвое, в том числе и авиагорючего, тариф на «Глобальную доставку» в/из США повышается на 20%, из других стран и территорий мира — на 10%.

Так, доставка отправки весом 0,5 кг из США обойдется в 840 грн, а из другой страны мира — от 1100 грн (в зависимости от страны). Доставка документов весом до 0,5 кг в США составит 720 грн., а в другую страну мира — от 880 грн. Рассчитать стоимость доставки можно самостоятельно на сайте с помощью

специального калькулятора