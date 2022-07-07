«Новая почта» меняет тарифы на международную доставку, в том числе и NP Shopping

С 7 июля 2022 года «Нова Пошта Глобал», входящая в группу компаний «Нова пошта», меняет тарифы на международные отправления и доставку из международных интернет-магазинов через сервис NP Shopping. К примеру, тариф на доставку личных вещей в рамках услуги «Вещи из дома за границу» в Польшу уменьшился на 33%, а вот доставка отправлений из зарубежных интернет-магазинов через сервис NP Shopping подорожала.
Новые тарифы на международную доставку (что изменилось)
- Срок действия акционной услуги «Вещи из дома за границу» продлен со скидками от 30 до 75%. Клиенты могут отправлять личные вещи в 25 стран Европы, а размер скидки зависит от зоны доставки, в которую входит страна.
- Клиентам следует учитывать список опасных, запрещенных и не принимаемых к транспортировке отправлений, и возможное начисление таможенных платежей в странах Евросоюза для получателя при объявленной стоимости отправления свыше 44 евро.
- Тариф на доставку личных вещей в рамках услуги «Вещи из дома за границу» в Польшу снизился на 33%. Так, доставка отправки из Украины в Польшу будет составлять:
- до 2 кг — 600 гривен вместо 800 грн.,
- до 10 кг — 900 гривен вместо 1200 грн.,
- до 30 кг — 1500 гривен вместо 2000 грн.,
- до 70 кг — 3000 гривен.
- В связи с удорожанием горючего вдвое, в том числе и авиагорючего, тариф на «Глобальную доставку» в/из США повышается на 20%, из других стран и территорий мира — на 10%. Так, доставка отправки весом 0,5 кг из США обойдется в 840 грн, а из другой страны мира — от 1100 грн (в зависимости от страны). Доставка документов весом до 0,5 кг в США составит 720 грн., а в другую страну мира — от 880 грн. Рассчитать стоимость доставки можно самостоятельно на сайте с помощью специального калькулятора .
- Тариф на доставку отправлений из международных интернет-магазинов через сервис NP Shopping весом 0,5 кг увеличится на 1-2 доллара в зависимости от страны. Тариф на посылки из США увеличивается на 2 доллара в среднем по всем весовым категориям. Следовательно, доставка отправки из интернет-магазина весом 0,5 кг составит:
- из США и Англии — 7 долларов,
- из Польши, Германии, Испании и Франции — 5 долларов,
- из Италии и Турции — 6 долларов.
Новые тарифы вступят в силу с 7 июля 2022 г.
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