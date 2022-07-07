Новости

«Новая почта» меняет тарифы на международную доставку, в том числе и NP Shopping

«Новая почта» меняет тарифы на международную доставку, в том числе и NP Shopping

С 7 июля 2022 года «Нова Пошта Глобал», входящая в группу компаний «Нова пошта», меняет тарифы на международные отправления и доставку из международных интернет-магазинов через сервис NP Shopping. К примеру, тариф на доставку личных вещей в рамках услуги «Вещи из дома за границу» в Польшу уменьшился на 33%, а вот доставка отправлений из зарубежных интернет-магазинов через сервис NP Shopping подорожала.

Помогаем

Поможем собрать 300 тыс. грн на снаряжение для 113-й бригады, которая воюет в Харьковской области

Поможем собрать 300 тыс. грн на снаряжение для 113-й бригады, которая воюет в Харьковской области

Новые тарифы на международную доставку (что изменилось)

  • Срок действия акционной услуги «Вещи из дома за границу» продлен со скидками от 30 до 75%. Клиенты могут отправлять личные вещи в 25 стран Европы, а размер скидки зависит от зоны доставки, в которую входит страна.

«Новая почта» меняет тарифы на международную доставку, в том числе и NP Shopping

  • Клиентам следует учитывать список опасных, запрещенных и не принимаемых к транспортировке отправлений, и возможное начисление таможенных платежей в странах Евросоюза для получателя при объявленной стоимости отправления свыше 44 евро.
  • Тариф на доставку личных вещей в рамках услуги «Вещи из дома за границу» в Польшу снизился на 33%. Так, доставка отправки из Украины в Польшу будет составлять:
    • до 2 кг 600 гривен вместо 800 грн.,
    • до 10 кг 900 гривен вместо 1200 грн.,
    • до 30 кг 1500 гривен вместо 2000 грн.,
    • до 70 кг 3000 гривен.
  • В связи с удорожанием горючего вдвое, в том числе и авиагорючего, тариф на «Глобальную доставку» в/из США повышается на 20%, из других стран и территорий мира — на 10%. Так, доставка отправки весом 0,5 кг из США обойдется в 840 грн, а из другой страны мира — от 1100 грн (в зависимости от страны). Доставка документов весом до 0,5 кг в США составит 720 грн., а в другую страну мира — от 880 грн. Рассчитать стоимость доставки можно самостоятельно на сайте с помощью специального калькулятора .
  • Тариф на доставку отправлений из международных интернет-магазинов через сервис NP Shopping весом 0,5 кг увеличится на 1-2 доллара в зависимости от страны. Тариф на посылки из США увеличивается на 2 доллара в среднем по всем весовым категориям. Следовательно, доставка отправки из интернет-магазина весом 0,5 кг составит:
    • из США и Англии 7 долларов,
    • из Польши, Германии, Испании и Франции 5 долларов,
    • из Италии и Турции 6 долларов.

Новые тарифы вступят в силу с 7 июля 2022 г.

Опять 150 евро. В Украине повысился порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить