«Нова пошта» опровергла информацию об акциях и розыгрышах в обмен на регистрации

В последнее время в некоторых Telegram- и Vber-каналах, а также в социальных сетях начали распространяться разнообразные объявления об акциях и розыгрышах, которые якобы проводят известные компании. На самом деле, такие публикации распространяют мошенники с целью собрать информацию о доверчивых людях.

Сегодня появилась информация о еще одном мошенническом праздничном розыгрыше. На этот раз о елках якобы от «Новой почты» и известного производителя напитков. Ее распространили десятки разных Telegram-каналов, в том числе «Повітряна тривога», «Ракетна небезпека», «Київ Сьогодні» и многие другие.

Компания «Нова пошта» заявляет, что она не имеет никакого отношения к этому объявлению. Все Telegram-паблики, распространяющие эту информацию, помогают мошенникам обманывать людей. В настоящее время большинство Telegram-каналов анонимизированы. Вместе с тем они сознательно используют упоминание компании как кликбейт в рекламе, за которую берут деньги, и этим вводят в заблуждение своих подписчиков.

Украинцам нужно быть внимательными, не распространять непроверенную информацию и не доверять ей. Вся информация об акциях компании «Нова пошта» содержится только на ее официальных страницах – сайте, официальных страницах в соцсетях. Также ни в коем случае нельзя отправлять персональные данные в ответ на анонимные публикации в интернете.