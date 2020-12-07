«Нова пошта» открыла хаб для международных отправлений во Львове и запустила чартерные рейсы из США во львовский аэропорт





Компания «Нова пошта Глобал» отмечает существенный рост объёмов международных отправлений. В связи с таким ростом объёмов доставки, компания создала дополнительный хаб для международных отправлений во Львове. Отмечается, что «Нова пошта Глобал» запустила чартерные рейсы во львовский аэропорт и открыла вторую центральную сортировочную станцию (ЦСС).

Первый чартер из США прилетел во Львов в начале декабря. На его борту находилось более 15 тыс. отправлений общим весом более 30 тонн. Это отправления клиентов сервиса NP Shopping и доставка из американского интернет-магазина iHerb. Рейсы из США «Нова пошта Глобал» планирует выполнять регулярно, два раза в неделю: один рейс — во Львов и один в Киев.

Кроме того, как во Львов, так и в Киев компания планирует выполнять чартерные рейсы из Китая. В частности, 6 декабря в Борисполь уже прибыл рейс с отправлениями из китайского интернет-магазина Ali-Express, на борту которого находилось 60 тыс. посылок общим весом 20 тонн. Вскоре ожидаем прибытия двух рейсов, которые доставят ещё около 20 тонн груза.

Ранее авиарейсы компании с международными отправлениями прибывали только в аэропорт «Борисполь», а проходили таможенное оформление и сортировались на ЦСС в Киеве. С начала этого года «Нова пошта Глобал» более чем вдвое увеличила объёмы поставок, доставив 5,7 млн отправлений. Такой рост приводил к нагрузке на сортировочную станцию.

«Для того, чтобы сохранить скорость доставки при увеличении объемов посылок, мы решили переориентировать часть логистических потоков ближе к западной границе. Запустив чартерные рейсы и открыв новую ЦСС во Львове, мы фактически получили второй хаб для отправлений в/из Украины», — заявил СЕО компании «Нова пошта Глобал» Юрий Беневитский.

Новая ЦСС начала свою работу в ноябре, она расположена на территории Львовского терминала компании «Нова пошта» и способна обрабатывать до 30 тыс. отправлений в сутки. На сортировочной станции происходит таможенное оформление международных отправлений как на импорт, так и на экспорт. После таможенного оформления все отправления сразу попадают на терминал компании «Нова пошта» для доставки клиентам.