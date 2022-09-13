«Нова Пошта», Vodafone и «Укртелеком» возобновляют работу в деоккупированных городах Харьковской области

Вооруженные Силы Украины продемонстрировали свою высокую эффективность и за последние две недели освободили оккупированные территории Харьковской области от российских захватчиков. Вместе с украинскими флагами в освободившиеся города возвращаются и украинские сервисы и компании.

Так, с 12 сентября компания «Нова Пошта» возобновила работу в Балаклее. Мобильное отделение работает на приём и выдачу посылок весом до 10 кг. Оно находится по адресу г. Балаклея, ул. Октябрьская, 18 и будет работать каждый день с 11 до 16 часов. Оплатить услуги по доставке на месте можно исключительно через мобильное приложение компании «Нова Пошта» или отправить посылку за счёт получателя. Мобильное отделение пока не проводит операций с наличными. Также «Нова Пошта» возобновила работу отделения №1 в Чугуеве, Харьковская область. Оно находится по адресу ул. Героев Чернобыльцев, 50А и будет работать ежедневно с 9 по 17. В отделении доступны все финансовые услуги и доставка. К концу этой недели компания планирует открыть еще 14 отделений в других деоккупированных городах Харьковской области, а к 1 октября – восстановить 80% сети в освобождённых населённых пунктах Харьковской области.

Вместе с тем оператор Vodafone сообщил о возвращении украинской сотовой связи в Шевченково Харьковской области. Компания отмечает, что работает над восстановлением мобильной связи в других освобождённых населённых пунктах Харьковской области.

Дополнительно о возобновлении связи сообщил национальный оператор «Укртелеком». Технические подразделения компании уже координируют свои действия с ГСЧС и ВСУ, и после проведения необходимых мероприятий займутся восстановлением телекоммуникационной инфраструктуры. Это позволит обеспечить интернет и телефонию для жителей и предприятий в освобождённых населённых пунктах Харьковской области. Отмечается, что «Укртелеком» уже подготовила все необходимые ресурсы для оперативного проведения ремонтно-восстановительных работ.