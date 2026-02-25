banner
"Нова пошта" впервые в Украине открыла 26 почтоматов в одном месте: 286 ячеек на 13 метров

«Нова пошта» теперь позволяет отправлять посылки из Польши в Украину через почтомат InPost ─ в режиме 24/7

«Нова пошта» запустила первое в Украине пространство почтоматов — в столичном жилом комплексе Great.


Пространство вмещает в себя 26 почтоматов на 286 ячеек, которые простираются в целом на 13 метров. Это самая большая секция почтоматов в Украине — из тех, что расположены в одном месте. Для сравнения: мегапочтомат №77777 в столичном ЖК Seven имеет 18 стеков, 188 ячеек и длину 7 метров.

«Новичок» под номером 1111 расположился в ЖК Great в Киеве, одном из крупнейших жилых комплексов города с концепцией «город в городе», и работает в тестовом режиме. Если отзывы клиентов будут положительными, то опыт масштабируют на другие застройки, в разных городах Украины.

«Такие масштабные застройки являются оптимальной средой для внедрения современных логистических решений. Подобные форматы «delivery room» активно развиваются в мире. В странах ЕС девелоперы закладывают такие решения еще на этапе проектирования, как базовую инфраструктуру. Это связано с повышением спроса на e-commerce, высокой плотностью городской жизни и с ростом потребности жителей получать посылки быстро и бесконтактно», — объясняют в пресс-службе «Новая почта».

Напомним, что оператор начал устанавливать почтоматы непосредственно в домах с 2020 года. Этот формат позволяет получать посылки 24/7, быстро и без очередей.


Ранее «Нова пошта» запустила сервис «Свободные руки», который позволяет заказать доставку багажа на вокзалы от 399 грн.

«Нова пошта» запустила доставку из США: посылки до 30 кг и от 7 дней ожидания

