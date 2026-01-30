"Новая почта" запустила сервис "Свободные руки": доставка багажа на вокзалы от 399 грн

«Новая почта» запустила услугу «Свободные руки». Путешественники смогут отправить багаж прямо из отеля в необходимую точку назначения, например, в отделение или почтомат вблизи вокзала.
Компания рассказывает, что оформить доставку можно непосредственно на рецепции отеля. Сначала клиент сканирует QR-код, после чего оформляет отправление в мобильном приложении «Новой почты». Администратор выдает багажную бирку, а чемодан оставляют на рецепции для дальнейшей пересылки. Забрать багаж можно в отделении, почтомате или через курьера по указанному адресу. Отслеживание отправления доступно в приложении.
Багаж, оформленный до 12:00, отправляют в тот же день. Вес одной единицы не должен превышать 32 кг (как фактический, так и объемный). В рамках одной экспресс-накладной можно передать до пяти единиц. Стоимость базовой услуги составляет ₴399. Дополнительно доступны упаковка и объявление ценности: для сумм до ₴5 000 действует фиксированная комиссия, а для большей стоимости — 0,5% от общей суммы.
Для владельцев карт Mastercard World Elite и World Black Edition, выпущенных украинскими банками, временно действует спецпредложение. Доставка багажа через «Свободные руки» является бесплатной, если оформление осуществлено через QR-код в отеле и оплата произведена соответствующей картой. Акция продлится до 31 марта 2026 года.
Сейчас услуга доступна только для 42 отелей. В основном это касается западных регионов, а также несколько в Киеве, Одессе, Днепре и Житомире. Узнать о конкретных местах можно на сайтеоткрыв вкладку «Отели, в которых доступна услуга».
Напомним, что ранее «Новая почта» открыла второе отделение самообслуживания в Киеве. С февраля сеть расширят еще на пять украинских городов. Кроме того, с 1 декабря 2025 года компания повысила тарифы на ₴10-20.
