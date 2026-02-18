"Нова пошта" запустила доставку из США: посылки до 30 кг и от 7 дней ожидания

Отныне доставить посылки из США можно через украинского оператора «Нова пошта» — это уже 17-я по счету страна, где доступны почтовые услуги компании.





Для доставки из США в Украину почтово-логистическая группа Nova заключила партнерство с United Parcel Service (UPS). Это одна из крупнейших логистических компаний мира, которая в настоящее время является лидером в доставке посылок и предоставлении комплексных решений в сфере цепей поставок, работающая в более чем 200 странах и территориях. UPS ежедневно доставляет в среднем около 20-22 млн посылок.

Как отправить посылку из США в Украину

зарегистрируйтесь на сайте (изначально предлагают 15% скидку на доставку);

создайте международное отправление онлайн в приложении или на сайте;

оплатите удобным для вас способом;

получите уникальный QR-код;

упакуйте посылку и принесите в любой UPS Store;

покажите оператору QR-код и передайте посылку.

Условия, стоимость и сроки доставки

На доставку из США в Украину «Нова пошта» принимает документы и посылки весом до 30 кг. Отправить их можно из более 6000 партнерских пунктов UPS Store, расположенных по всей стране, а найти ближайшую можно на сайте или мобильном приложении «Нова пошта».

Стоимость зависит от веса и стартует от $25 (за посылки до 1 кг) до $200 (посылки весом более 20 кг). Страхование включено в стоимость для посылок до $150, тогда как для отправлений на большую сумму предусмотрена минимальная комиссия 0,5 %.





Срок доставки стартует от 7 дней, однако в будущем его планируют сократить до 5. Среди других планов компании: адресная доставка и открытие франчайзинговых отделений в крупных городах страны.

Отметим, что на февраль 2026-го зарубежные отделения «Нова пошта» (Nova Post) работают в городах Молдовы, Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Венгрии, Италии, Испании, Франции и Великобритании, Австрии и Нидерландов.





Источник: Нова пошта, Forbes Ukraine