"Нова пошта" запустила доставку из США: посылки до 30 кг и от 7 дней ожидания

Отныне доставить посылки из США можно через украинского оператора «Нова пошта» — это уже 17-я по счету страна, где доступны почтовые услуги компании.
Для доставки из США в Украину почтово-логистическая группа Nova заключила партнерство с United Parcel Service (UPS). Это одна из крупнейших логистических компаний мира, которая в настоящее время является лидером в доставке посылок и предоставлении комплексных решений в сфере цепей поставок, работающая в более чем 200 странах и территориях. UPS ежедневно доставляет в среднем около 20-22 млн посылок.
Как отправить посылку из США в Украину
- зарегистрируйтесь на сайте (изначально предлагают 15% скидку на доставку);
- создайте международное отправление онлайн в приложении или на сайте;
- оплатите удобным для вас способом;
- получите уникальный QR-код;
- упакуйте посылку и принесите в любой UPS Store;
- покажите оператору QR-код и передайте посылку.
Условия, стоимость и сроки доставки
На доставку из США в Украину «Нова пошта» принимает документы и посылки весом до 30 кг. Отправить их можно из более 6000 партнерских пунктов UPS Store, расположенных по всей стране, а найти ближайшую можно на сайте или мобильном приложении «Нова пошта».
Стоимость зависит от веса и стартует от $25 (за посылки до 1 кг) до $200 (посылки весом более 20 кг). Страхование включено в стоимость для посылок до $150, тогда как для отправлений на большую сумму предусмотрена минимальная комиссия 0,5 %.
документы и посылки до 1 кг — $25
посылки до 2 кг — $30
посылки до 5 кг — $50
посылки до 10 кг — $80
посылки до 20 кг — $150
посылки до 30 кг — $200
Срок доставки стартует от 7 дней, однако в будущем его планируют сократить до 5. Среди других планов компании: адресная доставка и открытие франчайзинговых отделений в крупных городах страны.
Отметим, что на февраль 2026-го зарубежные отделения «Нова пошта» (Nova Post) работают в городах Молдовы, Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Венгрии, Италии, Испании, Франции и Великобритании, Австрии и Нидерландов.
