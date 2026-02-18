tradfi
Новости Украина 18.02.2026 comment views icon

"Нова пошта" запустила доставку из США: посылки до 30 кг и от 7 дней ожидания

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

"Нова пошта" запустила доставку зі США: посилки до 30 кг і від 7 днів очікування

Отныне доставить посылки из США можно через украинского оператора «Нова пошта» — это уже 17-я по счету страна, где доступны почтовые услуги компании.


Для доставки из США в Украину почтово-логистическая группа Nova заключила партнерство с United Parcel Service (UPS). Это одна из крупнейших логистических компаний мира, которая в настоящее время является лидером в доставке посылок и предоставлении комплексных решений в сфере цепей поставок, работающая в более чем 200 странах и территориях. UPS ежедневно доставляет в среднем около 20-22 млн посылок.

Как отправить посылку из США в Украину

  • зарегистрируйтесь на сайте (изначально предлагают 15% скидку на доставку);
  • создайте международное отправление онлайн в приложении или на сайте;
  • оплатите удобным для вас способом;
  • получите уникальный QR-код;
  • упакуйте посылку и принесите в любой UPS Store;
  • покажите оператору QR-код и передайте посылку.

Условия, стоимость и сроки доставки

На доставку из США в Украину «Нова пошта» принимает документы и посылки весом до 30 кг. Отправить их можно из более 6000 партнерских пунктов UPS Store, расположенных по всей стране, а найти ближайшую можно на сайте или мобильном приложении «Нова пошта».

Стоимость зависит от веса и стартует от $25 (за посылки до 1 кг) до $200 (посылки весом более 20 кг). Страхование включено в стоимость для посылок до $150, тогда как для отправлений на большую сумму предусмотрена минимальная комиссия 0,5 %.


  • документы и посылки до 1 кг — $25

  • посылки до 2 кг — $30

  • посылки до 5 кг — $50

  • посылки до 10 кг — $80

    Спецпроекты
    Bitget представляє програму WE STAY. Як вона захищає VIP-клієнтів під час стресів на ринку
    Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови

  • посылки до 20 кг — $150

  • посылки до 30 кг — $200

Срок доставки стартует от 7 дней, однако в будущем его планируют сократить до 5. Среди других планов компании: адресная доставка и открытие франчайзинговых отделений в крупных городах страны.

Отметим, что на февраль 2026-го зарубежные отделения «Нова пошта» (Nova Post) работают в городах Молдовы, Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Венгрии, Италии, Испании, Франции и Великобритании, Австрии и Нидерландов.

Зарядные станции за рубежом дешевле на 60%: украинский спрос опустошил склады ЕС


Источник: Нова пошта, Forbes Ukraine

Популярные новости

arrow left
arrow right
В Приват24 добавили "Запрос на оплату" — функцию разделения расходов между пользователями
Большой брат: TikTok после "выкупа" США начал собирать больше данных с пользователей, включая точное местонахождение
Программа "СвітлоДім": ОСМД в Украине получат до 300 тыс. грн на приобретение генераторов и инверторов
В Украине может появиться новый мобильный оператор: только для ВСУ
В Резерв+ добавили сервис онлайн-постановки на учет: без ТЦК, медосмотра и даже из-за границы
"Новая почта" запустила сервис "Свободные руки": доставка багажа на вокзалы от 399 грн
Подвинул "Аватар 3": триллер "Служанка" собрал ₴60 млн в Украине за три недели
Сколько продержится связь в Украине в "тотальный" блэкаут? Отвечают Киевстар, Vodafone и lifecell
Обновлено: Vodafone проводит технические тесты 5G во Львове перед запуском
Facebook включил в Украине монетизацию для страниц с 5000+ подписчиков
Vodafone повышает стоимость тарифов с 14 января: +50-100 грн для Flexx GO и Flexx TOP
Uklon переходит на круглосуточную работу еще в 7 городах Украины, включая Харьков и Запорожье
ІТ-сектор приносит Украине $500+ млн ежемесячно — каждый второй доллар экспорта услуг
Неверифицированные терминалы Starlink не будут работать в Украине, — Федоров
В развитых странах ИИ используют вдвое меньше: 40% людей в США против 84% в Нигерии
МВД запустило приложение 112 Ukraine для вызова экстренных служб при отсутствии мобильной связи
Роуминг как дома: с 1 января украинцы в ЕС получат мобильную связь без доплат
Vodafone повышает стоимость тарифов в рамках услуги "Год без абонплат": еще +70-110 грн за каждый месяц
В monobank запустили инвестиции для "банок" с евро и долларами: до 3,7% годовых в зависимости от валюты
Поездки в комендантский час: водители Uklon будут работать 24/7 в 19 городах Украины
OLX запустил опцию "Поторговаться" со скидками до 40% от начальной цены
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить