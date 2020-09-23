«Нова пошта» выпустила коробку-трансформер со сменной высотой для отправлений массой до 10 кг





Компания «Нова пошта» сообщила, что она разработала технологическую новинку – коробку-трансформер, способную видоизменяться в зависимости от потребностей клиентов. Это коробка объёмным весом до 10 кг, в которой можно менять высоту и использовать для упаковки отправлений на 7, 5 или 3 кг.

Технологичность новой коробки заключается в наличии дополнительных линий сгиба, с помощью которых можно сделать три разных размера: высотой 20 см для отправлений весом до 7 кг, 14 см — до 5 кг, 8,5 см — до 3 кг. Чтобы получить коробку необходимой высоты, нужно разрезать её по рёбрам жёсткости к соответствующей отметке на внешней стороне, а затем сложить по линиям сгиба и запаковать. Коробка-трансформер равномерно сгибается и сохраняет свою прочность.

Клиенты также могут самостоятельно упаковывать свои отправления в новые коробки, поскольку оформление не отличается от упаковки в обычных коробках. При оформлении накладной в бизнес-кабинете или мобильном приложении следует просто указать фактические размеры коробки, а система автоматически пересчитает стоимость доставки.

«Нам очень важно, чтобы клиентам было удобно отправлять свои посылки. Иногда мы получали обращения, что коробка великовата для их отправки и после упаковки остается свободное место. Именно поэтому наши технологи разработали специальные коробки, которые можно быстро трансформировать по высоте именно под размеры отправления. При этом стоимость за доставку будет начисляться в соответствии с выбранным размером коробки», – прокомментировал нововведение СЕО компании «Нова пошта» Александр Бульба.

Новые коробки уже доступны в отделениях компании «Нова пошта» по всей Украине. В планах компании – создать аналогичные коробки-трансформеры для отправлений объемным весом до 15 и до 20 кг.