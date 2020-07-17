Новая камера Blackmagic Design Ursa Mini Pro 12K стоимостью $10 тыс. способна записывать 12K-видео с частотой 60 кадров в секунду

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Компания Blackmagic Design подготовила к выпуску новую камеру Ursa Mini Pro 12K. Это уже третье поколение камер серии Ursa Mini Pro, и как видно из названия, новинка поддерживает возможность записи видео в разрешении 12K.

В данной модели используется новейший сенсор, разработка которого велась на протяжении почти четырёх лет. Это 80-мегапиксельный датчик формата Super 35 с разрешением 12288×6480 точек, динамическим диапазоном в 14 ступеней экспозиции и светочувствительностью ISO 800. Сенсор содержит одинаковое количество красных, зелёных и синих пикселей. При полном разрешении 12K поддерживается запись видео с частотой 60 кадров в секунду. Для разрешения 8K поддерживается частота 110 кадров в секунду, а для 4K – 220 кадров в секунду. Для разрешений 8K и 4K съёмка ведётся без кропа.

Среди прочих функций и возможностей камеры Ursa Mini Pro 12K упоминаются поддержка сменных объективов, два слота для карт памяти SD UHS-II. Камера кодирует отснятый материал, используя собственный RAW-кодек Blackmagic. Как заявляет компания, он позволит редактировать отснятый материал в разрешении 12K с помощью ноутбука.

Камера Blackmagic Design Ursa Mini Pro 12K оценивается производителем в $9995.

Источник: Engadget