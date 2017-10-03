Новая ОС Android 8.0 Oreo пока занимает всего 0,2% рынка

Компания Google в очередной раз опубликовала статистику распространения различных версий ОС Android. Данные справедливы по состоянию на 2 октября этого года.

В этом месяце в традиционном отчете Google впервые появилась новая версия Android 8.0 Oreo со скромными 0,2%. Напомним, финальная версия «восьмого» Android вышла 21 августа этого года, но пока перечень устройств, для которых она доступна, ограничен лишь устройствами Pixel и Nexus. Собственно, для Android такая ситуация является вполне обычной и повторяется из года в год.

Что касается остальных версий мобильной ОС Google, за прошедший месяц только Android Nougat удалось увеличить свою долю – с 15,8% до 17,8%. Все остальные либо сохранили прежние позиции, либо показали незначительное падение. Более подробно узнать о том, как изменилась доля той или иной версии Android можно из таблицы ниже:

Версия Android Доля рынка на начало сентября (%) Доля рынка на начало октября (%) Разница 2.3 0.6 0.6 0 4.0 0.6 0.6 0 4.1 2.4 2.3 -0.1 4.2 3.5 3.3 -0.2 4.3 1.0 1.0 0 4.4 15.1 14.5 -0.6 5.0 7.1 6.7 -0.4 5.1 21.7 21 -0.7 6.0 32.2 32 -0.2 7.0 14.2 15.8 +1.6 7.1 1.6 2.0 +0.4 8.0 0 0.2 +0.2

Завтра, как известно, ожидается анонс новых смартфонов Google Pixel 2 и Pixel XL 2, но едва ли они смогут сильно увеличить долю Android Oreo в следующем месяце. Возможно, ситуация заметно улучшиться к концу года, когда HMD и другие производители выпустят обновления Android Oreo для собственных смартфонов.

Источник: Google