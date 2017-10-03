Новая ОС Android 8.0 Oreo пока занимает всего 0,2% рынка
Компания Google в очередной раз опубликовала статистику распространения различных версий ОС Android. Данные справедливы по состоянию на 2 октября этого года.
В этом месяце в традиционном отчете Google впервые появилась новая версия Android 8.0 Oreo со скромными 0,2%. Напомним, финальная версия «восьмого» Android вышла 21 августа этого года, но пока перечень устройств, для которых она доступна, ограничен лишь устройствами Pixel и Nexus. Собственно, для Android такая ситуация является вполне обычной и повторяется из года в год.
Что касается остальных версий мобильной ОС Google, за прошедший месяц только Android Nougat удалось увеличить свою долю – с 15,8% до 17,8%. Все остальные либо сохранили прежние позиции, либо показали незначительное падение. Более подробно узнать о том, как изменилась доля той или иной версии Android можно из таблицы ниже:
|Версия Android
|Доля рынка на начало сентября (%)
|Доля рынка на начало октября (%)
|Разница
|2.3
|0.6
|0.6
|0
|4.0
|0.6
|0.6
|0
|4.1
|2.4
|2.3
|-0.1
|4.2
|3.5
|3.3
|-0.2
|4.3
|1.0
|1.0
|0
|4.4
|15.1
|14.5
|-0.6
|5.0
|7.1
|6.7
|-0.4
|5.1
|21.7
|21
|-0.7
|6.0
|32.2
|32
|-0.2
|7.0
|14.2
|15.8
|+1.6
|7.1
|1.6
|2.0
|+0.4
|8.0
|0
|0.2
|+0.2
Завтра, как известно, ожидается анонс новых смартфонов Google Pixel 2 и Pixel XL 2, но едва ли они смогут сильно увеличить долю Android Oreo в следующем месяце. Возможно, ситуация заметно улучшиться к концу года, когда HMD и другие производители выпустят обновления Android Oreo для собственных смартфонов.
Источник: Google