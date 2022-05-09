Опять 150 евро. В Украине повысился порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов

На прошлой неделе незамеченным осталось одно крайне важное событие, касающееся налогообложения международных почтовых отправлений, так что исправляемся — с 30 апреля порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов повысился со 100 евро до 150 евро. Новые правила вступили в силу вместе с Законом №1998.

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До сих пор для обычных физлиц не облагаемый налогом минимум при пересылке товаров в почтовых отправлениях составлял 100 евро. Напомним, Рада приняла соответствующие изменения по увеличению лимита 25 января, и вот сейчас они вступили в силу. В то же время можно вспомнить, что летом 2019 лимит был снижен со 150 евро до 100 евро, так что фактически украинцам вернули беспошлинный лимит 150 евро.

Кроме возврата лимита 150 евро, усовершенствовано администрирование налогов по операциям по ввозу товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Во-первых, установлена ​​одинаковая стоимость не облагаемых НДС и пошлиной товарных отправлений как для бизнеса, так и для населения. Значительно упрощается вычет растаможки — оно будет равно 32% от суммы, превышающей лимит 150 евро. Например, если стоимость содержания посылки составляет 200 евро, то растаможка будет (200-150)*32%=16 евро.

Во-вторых, упрощена уплата налога операторами почтовой связи и экспресс-перевозчиков в случае декларирования товаров с применением соответствующих электронных реестров международных почтовых и экспресс-отправлений. Эти изменения, как ожидается, будут способствовать ускорению выполнения таможенных формальностей, а также позволят автоматизировать таможенный контроль и оформление отправлений благодаря обмену информацией из электронных реестров международных почтовых и экспресс-отправлений.

Несколько украинских почтовых операторов, предоставляющих услуги форвардинга доставка товаров, которые клиент заказал в зарубежных интернет-магазинах, не доставляемых в Украину. В процессе доставки используются собственные или арендованные склады компании-оператора в стране, где заказ выполнен. уже подтвердили в рассылках своим клиентам. Среди них — Ukraine-express и Meest.

«Нова пошта» также недавно возобновила доставку товаров из зарубежных интернет-магазинов.

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Закон также предусматривает новые правила таможенного оформления, но в этой части предусмотрен переходный период в 6 месяцев — они начнут действовать с 30 октября 2022 года. Пока неизвестно, оставят ли противоречивое положение об усилении контроля над перемещением отправлений. Речь идет о норме, обязывающей операторов почтовой связи и логистической доставки собирать копии паспортов и идентификационных кодов получателей посылок.

Данной правкой предусмотрено, что все получатели международных экспресс и почтовых отправлений должны обязательно указывать информацию о так называемом идентификационном коде получателей отправлений или серии и номере паспорта. Авторы законопроекта возлагают эту обязанность на экспресс-перевозчиков и почтовых операторов — ранее с критикой против этой нормы выступили ключевые операторы, включая «Нова пошта», «Укрпошта» и DHL Express Ukraine. В компании «Нова пошта» утверждали, что сама правка не согласуется с законодательством Украины о защите персональных данных и приведет к скоплению тысяч отправлений на складах перевозчиков после того, как значительное количество получателей просто откажется предоставлять свой идентификационный код или паспорт.