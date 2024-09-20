«Новая почта» выпустила новое мобильное приложение с расширенными возможностями

«Новая почта» сообщила о выходе нового мобильного приложения, которое предоставляет возможность пользователю совершать все необходимые действия самостоятельно — без привлечения колл-центра. Это единое приложение для всех рынков, где работает «Новая почта» — как для Украины, так и стран Европы.

Среди основных нововведений приложения называют следующие:

Удобное оформление переадресации. Можно переадресовать посылку, отслеживать ее по тому же номеру ЭН, редактировать или отменить переадресацию или заказать ее повторно. Вызов курьера в три клика. Достаточно выбрать откуда, что и когда удобно встретить курьера. Так же можно сделать с заказом адресной доставки. Еще можно написать курьеру сообщение прямо в приложении, а также выбрать удобный временной промежуток и отслеживать движение курьера в режиме реального времени за 15 мин до его приезда. Контроль за каждым движением своей посылки по Украине и за рубежом. Управление посылкой. Пользователь может создать посылку в приложении, а затем отправить ее через почтомат, оставить в отделении в специальном боксе или отдать оператору. Также можно оплатить посылку за другого человека и доверить получение отправления другу. Улучшен опыт получения посылки из почтомата. Теперь ее можно получить без интернета, доступна помощь цифрового помощника. Все посылки теперь сразу видны на главном экране. Их можно сортировать на «все», «мне» и «от меня», а также выбирать по фильтру. Полный список полученных и отправленных посылок можно посмотреть в архиве. Любимое отделение. Сохраненные в профиле как любимые отделения или почтомат будут подтягиваться при оформлении переадресации, возврата, что ускорит оформление. Упрощенное оформление возврата. Можно легко вернуть товар сразу через приложение.

Кроме того, разработчики добавили возможность перевести чаевые сотруднику «Новой почты» — оператору, курьеру, работнику контакт-центра. Также можно оформить заявку на компенсацию в случае повреждения посылки и отказаться от рассылки рекламных сообщений.

Также появились новые возможности зарубежного шопинга. Например, можно заказать не только доставку товара в отделение, почтомат или прямо домой из зарубежного магазина, но и заказать выкуп. Для этого надо оставить ссылку на желаемый товар, а «Новая почта» сделает остальное: найдет, приобретет и отправит к вам.

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Версия нового приложения уже доступна для загрузки на мобильные устройства с Android и iOS.

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