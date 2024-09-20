«Новая почта» выпустила новое мобильное приложение с расширенными возможностями

«Новая почта» сообщила о выходе нового мобильного приложения, которое предоставляет возможность пользователю совершать все необходимые действия самостоятельно — без привлечения колл-центра. Это единое приложение для всех рынков, где работает «Новая почта» — как для Украины, так и стран Европы.
Среди основных нововведений приложения называют следующие:
- Удобное оформление переадресации. Можно переадресовать посылку, отслеживать ее по тому же номеру ЭН, редактировать или отменить переадресацию или заказать ее повторно.
- Вызов курьера в три клика. Достаточно выбрать откуда, что и когда удобно встретить курьера. Так же можно сделать с заказом адресной доставки. Еще можно написать курьеру сообщение прямо в приложении, а также выбрать удобный временной промежуток и отслеживать движение курьера в режиме реального времени за 15 мин до его приезда.
- Контроль за каждым движением своей посылки по Украине и за рубежом.
- Управление посылкой. Пользователь может создать посылку в приложении, а затем отправить ее через почтомат, оставить в отделении в специальном боксе или отдать оператору. Также можно оплатить посылку за другого человека и доверить получение отправления другу.
- Улучшен опыт получения посылки из почтомата. Теперь ее можно получить без интернета, доступна помощь цифрового помощника.
- Все посылки теперь сразу видны на главном экране. Их можно сортировать на «все», «мне» и «от меня», а также выбирать по фильтру. Полный список полученных и отправленных посылок можно посмотреть в архиве.
- Любимое отделение. Сохраненные в профиле как любимые отделения или почтомат будут подтягиваться при оформлении переадресации, возврата, что ускорит оформление.
- Упрощенное оформление возврата. Можно легко вернуть товар сразу через приложение.
Кроме того, разработчики добавили возможность перевести чаевые сотруднику «Новой почты» — оператору, курьеру, работнику контакт-центра. Также можно оформить заявку на компенсацию в случае повреждения посылки и отказаться от рассылки рекламных сообщений.
Также появились новые возможности зарубежного шопинга. Например, можно заказать не только доставку товара в отделение, почтомат или прямо домой из зарубежного магазина, но и заказать выкуп. Для этого надо оставить ссылку на желаемый товар, а «Новая почта» сделает остальное: найдет, приобретет и отправит к вам.
Версия нового приложения уже доступна для загрузки на мобильные устройства с Android и iOS.
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