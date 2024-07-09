Новая «умная» фабрика Xiaomi будет работать 24/7 без людей и выпускать по смартфону в секунду

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь объявил, что вскоре начнет работать фабрика нового поколения, предназначенная для производства смартфонов. Она расположена в Чанпине, Пекин.

Новая фабрика будет «темной фабрикой», которая сможет работать 24 часа в сутки без людей. Кроме того, машины на заводе могут сотрудничать друг с другом. Фабрика также может сама создать среду без пыли благодаря удалению пыли на микронном уровне.

Качество производства на заводе будут контролировать интеллектуальные машины собственной разработки. Утверждается, что автоматизированный производственный процесс позволит изготавливать один смартфон каждую секунду. Теоретически, если фабрика сможет бесперебойно работать круглосуточно круглый год, то ее производственная мощность составит 31,5 млн смартфонов в год.

Xiaomi инвестировала 2,4 млрд юаней (около $330 млн) в разработку нового производственного процесса. Новый завод в Чанпине занимает строительную площадь 81 000 квадратных метров. Он был сертифицирован как «национальное предприятие по интеллектуальному производству» с годовой производственной мощностью 10 млн флагманских смартфонов. Эта фабрика будет заниматься производством будущих складных телефонов — Xiaomi MIX Fold 4 и Xiaomi MIX Filp.

Согласно рекламному ролику, умная фабрика — это лишь маленький шаг для Xiaomi в исследовании будущего, которое только началось.

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Источник: gizmochina

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