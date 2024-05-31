Новая игра Astro Bot выйдет на PlayStation — приключения известного персонажа начнутся 6 сентября

Одним из лучших сюрпризов для фанатов PlayStation на презентации Sony State of Play стал анонс новой игры Astro Bot. Комплектный платформер Astro’s Playroom 2020 года отдавал дань истории PlayStation и демонстрировал технологию контроллера DualSense. Astro Bot подражает известной игре, релиз состоится 6 сентября.

Персонаж Astro Bot впервые появился в The Playroom, коллекции мини-игр AR, предварительно загруженных на консоли PS4, чтобы продемонстрировать возможности контроллера DualShock 4 и камеры PlayStation. После этого он появился в The Playroom VR, другой сборке для PlayStation VR, которая включала короткую платформенную игру под названием Robot Rescue. Она была расширена до игры за полную стоимость Astro Bot Rescue Mission, которая была эксклюзивом для PlayStation VR.

В первом трейлере под простым названием Astro Bot показан очаровательный маленький бот, который сражается с врагами под музыку. Также присутствуют отсылки на многочисленные классические игры PlayStation, а также очень много камео персонажей из них.

В Astro Bot будет 80 уровней, 6 галактик и много уникальных планет с разнообразными рельефами. Более 15 новых способностей используют возможности контроллера DualSensе и 70 новых врагов.

«Вскоре мы вернемся с более подробной информацией об игре, а также предварительными заказами, которые начнутся 7 июня. А до тех пор включите свой DualSense, Team Asobi и Astro отправят вас в незабываемое космическое приключение PlayStation!», — говорится в в блоге Sony.

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Источник: VGS