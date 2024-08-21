Новое геймплейное видео S.T.A.L.K.E.R. 2: перестрелки с бандитами и мутантами

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Разработчики сосредоточили внимание на ночных боях, где игроки противостоят бандитам и другим угрозам Зоны отчуждения.

Компания GSC Game World продемонстрировала новое видео «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» во время трансляции Xbox @ Gamescom.

Боевая система игры требует от игроков осторожности и стратегического мышления. Даже столкновение с тремя бандитами может стать серьезным испытанием. Игрокам придется прятаться, осторожно выглядывать из-за укрытий и вовремя использовать аптечки.

Кроме человеческих противников, игроки столкнутся с опасными мутантами. Разработчики показали особый вид мутантов, способных маскироваться и неожиданно атаковать, после чего быстро исчезать. Такие встречи обещают быть напряженными и непредсказуемыми.

Со временем игроки смогут улучшать свое снаряжение, находя лучшее оружие и экипировку. Это поможет им эффективнее противостоять угрозам Зоны. Разработчики отмечают важность постоянного совершенствования персонажа для выживания во враждебной среде.

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Мир S.T.A.L.K.E.R. 2 поражает своей детализацией и масштабами. Разработчики отмечают, что даже они продолжают открывать новые локации и элементы при повторных посещениях определенных мест. Игра предлагает множество случайных встреч и «маленьких историй», которые добавляют глубины и реалистичности игровой вселенной.

Игроки будут иметь значительную свободу действий в игре. Они смогут выбирать между милосердным и жестоким подходом к различным ситуациям. Разработчики предупреждают, что игра может «наказать» игроков за чрезмерную жестокость, что добавляет моральной сложности игровому процессу.

Напомним, в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет два сюжетных дополнения.

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Источник: Gamingbolt

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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