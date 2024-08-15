Новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — 5 минут атмосферы постапокалипсиса, геймплей и локации

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Разработчики из GSC Game World представили новый трейлер «Мир и локации» для S.T.A.L.K.E.R. 2, который демонстрирует разнообразные области Чернобыльской зоны отчуждения.

«Бесшовный открытый мир площадью более чем 60 км². Он прячет много загадок, украшений, и наполнен историей. Заброшенные дома, реакторы, лаборатории, подземелья и арт-объекты. Зона является разной и в этом ее шарм. Куда бы ты ни пошел, везде будет ощущаться ее уникальная атмосфера. Исследуйте осмотрительно!», — написали GSC Game World под видео.

Разработчики обещают удивительную графику благодаря использованию Unreal Engine 5. В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет 20 регионов, каждый из которых отличается неповторимой атмосферой, у него свои жители, уникальная архитектура и особые испытания для игроков.

В игре будет усовершенствованная система искусственного интеллекта и жизненной симуляции A-life 2.0. Кроме того, разработчики планируют добавить поддержку модов и многопользовательский режим после релиза игры.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 20 ноября 2024 года для PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store) и Xbox Series X/S. Игра также будет доступна в сервисе Game Pass.

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Раздел Игры выходит при поддержке ?

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