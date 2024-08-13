Больше тайн Чернобыля: в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет два сюжетных дополнения

«Секрет» выдало Ultimate издание игры.
Компания GSC Game World провела масштабную презентацию «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля», раскрыв новые детали о предстоящей игре. Сразу после мероприятия разработчики открыли предзаказы на Xbox, что позволило узнать еще больше подробностей.
Ultimate издание игры будет включать Season Pass с двумя сюжетными дополнениями. Разработчики также упоминают «весь будущий загружаемый контент», хотя конкретных деталей о нем пока не раскрывают.
Цена Ultimate издания для Xbox Series X|S составляет ₴2890. Это издание предоставит игрокам доступ к расширенному контенту и будущим обновлениям.
Релиз «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» запланирован на 20 ноября. Игра выйдет на ПК и Xbox Series X/S, а также сразу будет доступна в сервисе Game Pass.
«S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» повертається на Xbox — відкриті передзамовлення та Discord-канал для запитань
Источник: Nachasi
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