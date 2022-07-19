Новое платёжное приложение Google Wallet уже начало распространяться на смартфоны пользователей

Приложение Google Wallet, которое должно заменить Google Pay во многих странах, начало появляться на смартфонах пользователей. По словам представителя Google Чайти Сена, компания «начала развёртывание Wallet для пользователей Android в 39 странах», и он будет доступен «для всех пользователей в течение следующих нескольких дней». В том числе его планируется запустить в Украине.

Google анонсировала Wallet на недавнем мероприятии I/O 2022. Google Wallet позиционируется как приложение для управления всеми цифровыми картами пользователей — не только платёжными, но и ID-картами, данными о статусе вакцинации, билетами, ключами доступа и др.

В большинстве стран Wallet заменит нынешнее приложение Google Pay. Однако Google заявил, что пользователи в США и Сингапуре будут одновременно использовать как Google Pay, так и Wallet. В этих странах Pay будет использоваться как способ отправки денег друзьям.

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У Google было несколько различных итераций Wallet. В 2011 году это было приложение для NFC-платежей. Со временем в него были добавлены другие платежные функции. В 2018 году Google объединила его с Android Pay, в результате чего появилось нынешнее приложение Google Pay. Теперь — по крайней мере, в большинстве стран — это приложение начинает снова превращаться в Wallet.

Источник: The Verge