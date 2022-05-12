Google Wallet возвращается — он заменит Google Pay, а в Chrome появится функция маскировки номера кредитной карты

В скором времени Google Wallet заменит существующее приложение Google Pay, о чем СМИ сообщали еще в апреле. В компании надеются, что программа заменит физические кошельки. В первую очередь это касается кредитных и дебетовых карт, а также транспортных билетов и билетов на мероприятия, посадочных талонов на самолеты, карты лояльности и записи о прививках. Все это, наряду с виртуальными ключами от автомобиля и студенческими билетами, составляет существующий набор того, что можно сохранить в телефоне. При этом приложение будет интегрировано с другими приложениями Google.

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Например, когда вы добавите в Wallet транзитную карту, ваша карта и баланс будут автоматически отображаться в Google Maps при поиске маршрутов. Если ваш баланс подходит к концу, вы можете быстро коснуться карты и добавить стоимость проезда до прибытия на станцию.

Wallet также станет хранилищем офисных пропусков и ключей от гостиниц. Для этого требуется поддержка сторонних разработчиков, хотя со временем, по мере обновления систем, она должна улучшиться.

Поначалу Wallet и Pay будут сосуществовать вместе. Наклейки Google Pay в магазинах и платежных терминалах останутся, как и кнопка «Купить с Google Pay» в интернете и в мобильных приложениях. По сути, это будет похоже на сервис Apple на iPhone, где приложение Wallet и сервис Apple Pay дополняют друг друга.

Сервис Wallet будет доступен в более чем 40 странах, в которых сегодня работает Google Pay, в том числе и Украине. Обновление приложения для Android (через Play Store) выйдет этим летом, и Google Wallet также появится на Wear OS.

Дополнительно Wallet добавит виртуальные карты для безопасных платежей. В системе автозаполнения Chrome функция позволит скрывать номер кредитной или дебетовой карты при совершении покупок в интернете. Это поможет упростить процесс безопасной покупки на сайтах, которые не поддерживают Google или Apple Pay.

По сути, это то же самое, что и использование автозаполнения Chrome для ввода данных кредитной карты, но с дополнительным уровнем безопасности. Если продавец вдруг оказывается нечестным, вам придется связаться с банком, чтобы отменить списание средств и заблокировать карту. Но этого не произойдет, если использовать виртуальные карты Google. Каждая такая виртуальная карта может быть использована только для определенной операции, но могут поддерживать повторяющиеся транзакции, например, для подписки.

Также это удобно и для продавцов: внедрение поддержки Google Pay или других сторонних сервисов требует дополнительного времени, в то время как виртуальные номера карт Google смогут работать на любом сайте. При этом Google не берет проценты при использовании виртуальных карт. Продавцам не придется отказываться от части своей прибыли, а клиентам не придется передавать данные своих кредитных карт.

Сначала использование виртуальных карт Chrome появится для клиентов Capital One. В дальнейшем Google добавит поддержку карт Visa, American Express и Mastercard.

Источник: 9to5google, The Verge