Новое в Windows 11: «Блокнот» напишет текст за вас, создание GIF и обновление без рестарта

Новые возможности Windows 11 кажутся на самом деле полезными. Правда, не все из них входят в стоимость операционной системы.

В свежем обновлении по программе Windows Insider на каналах Dev и Canary появились «Блокнот», «Ножницы» и другие встроенные программы Windows с новыми функциями.

«Блокнот»-писатель

Если нужно написать текст, но жалко времени или вообще неизвестно, как это делается, «Блокнот» сам сделает это за пользователя. Программа пишет с помощью Microsoft Copilot. Но есть нюанс: нужно иметь подписку Microsoft 365. Copilot в «Блокноте» публично существует уже полгода, но до сих пор его интеграция позволяла только переписывать имеющийся текст в другом стиле или исправлять ошибки. Как отмечает сайт Windows Latest, наличие такой функции нивелирует идею «Блокнота», как простейшего текстового редактора.

«Блокнот» версии 11.2504.46.0, доступный в Windows Insider, имеет пункт «Написать» в меню правой кнопки мыши. Он позволяет ввести короткий запрос, на основе которого ИИ сгенерирует больший фрагмент текста (на самом деле, не слишком большой). Также можно открыть меню Copilot и выбрать «Написать» там, или же воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl + Q. Также любые функции ИИ можно скрыть из программы в настройках блокнота, как на последней иллюстрации.

Создание GIF в «Ножницах»

Инструмент «Ножницы» наконец-то позволяет конвертировать запись экрана из MP4 в GIF. В Windows 11 уже некоторое время есть встроенная функция записи экрана с возможностью нарезки видео. «Создание GIF» позволяет легко конвертировать фрагмент в формат GIF.

В верхней части интерфейса программы «Ножницы» теперь есть новая иконка с надписью «GIF». После нажатия откроется небольшое всплывающее меню, в котором можно выбрать качество GIF-анимации (низкое или высокое) перед конвертацией. Окно также показывает продолжительность анимации в секундах, количество кадров в секунду и разрешение. Естественно, программа позволяет сохранить файл в папку.

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Функция также доступна по комбинации Ctrl + G, которая открывает режим съемки экрана. Если воспользоваться комбинацией, создается видео выбранной области, которое затем автоматически конвертируется в GI.

Обновление без перезагрузки

В отличие от предыдущих, эта возможность доступна уже с обновлением KB5058497 для Windows 11 24H2 Enterprise. Собственно, это обновление уже устанавливается без перезагрузки ПК. Пока неизвестно, когда функция станет доступной для Pro и Home.

Горячие обновления уже работают в Windows Server какое-то время, но впервые появились на клиентской ОС Microsoft. Это не означает, что каждое обновление Windows не потребует перезагрузки: совокупные квартальные патчи все равно будут перезагружать ПК. Из будущих онових функций Windows 11 также стоит упомянуть «бесшовную» работу приложений с мобильного на ПК и упрощение использования эмодзи.

Источник: Windows Latest