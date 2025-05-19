Панель задач Windows 11 получит новый значок — что он делает?

Microsoft выпустила Windows 11 Insider Preview Build 27858 на канале Canary. В билде появилась новая функция панели задач и улучшение рабочего стола.

В этом выпуске Microsoft убрала акцентирование иконок родных программ Windows, таких как «Ножницы» или «Калькулятор». Это означает, что при перетаскивании «Ножниц» из списка программ в меню «Пуск» на рабочий стол, значки должны быть более заметными и легкими для просмотра. если же нужный ярлык уже был на рабочем столе, придется создать новый, чтобы это заработало.

Хорошие новости для всех, кто любит использовать эмодзи для самовыражения: Microsoft добавляет новую кнопку на панели задач, эмодзи, которая упрощает вызов панели эмодзи и их употребление. Начиная с этой сборки, больше не нужно нажимать кнопки Windows + . (точка) каждый раз, когда вам нужно использовать эмодзи. Нажатие на значок значительно упрощает доступ; фактически, функция впервые становится действительно актуальной, поскольку многие могли просто не знать о ней, потому что специально не искали, а сразу не увидел.

Те же пользователи, которые не нуждаются во встроенных эмодзи Windows 11, могут щелкнуть правой кнопкой мыши на панели задач, выбрать «Настройки панели задач» и отключить эту функцию. Вызов эмодзи через быструю комбинацию все еще будет работать

Microsoft также включила другие изменения и исправления к этому выпуску, в том числе и более мелкие, но визуально заметные. Подробный список изменений можно найти в официальном блоге Windows Insider.

Источник: Windows Report