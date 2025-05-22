Windows 11 получит функцию Apple macOS — продолжение работы программ со смартфона на ПК одним нажатием

На фрагменте из презентации Microsoft пользователь мгновенно переносит сеанс работы Spotify на ПК с Windows 11 Аналогичная функция macOS называется Handoff.

Microsoft работает над функцией «Восстановление между устройствами» (Cross Device Resume) для Windows 11. Ее работу заметили в сеансе Microsoft Build 2025. Позже Microsoft отредактировала демонстрацию с удалением фрагмента.

«Когда вы открываете приложение на мобильном устройстве или планшете, Windows может отображать незаметный значок прямо на значке вашего приложения на панели задач. Это создает «бесшовное» взаимодействие устройств с помощью Windows для вашего приложения. Это визуальный элемент, который нажатием запускает ваше приложение непосредственно в задачу, обеспечивая плавное интуитивное переключение с ПК на телефон», — объясняет Аакаш Варшни, старший менеджер Microsoft по продуктам для кросс-устройств и взаимодействия.

В удаленном демо наведение курсора на значок в панели задач открывает подсказку «Восстановить. Недавно открыто на мобильном устройстве». Функция запускает Spotify на ПК прямо с места остановки. Интерфейс выглядит как список запущенных таким образом приложений, в котором в настоящее время есть только одно. Песня продолжается в Windows 11 с того же места.

Microsoft тестирует нечто подобное уже несколько лет, когда-то это называлось Project Rome. Функция действительно интересная, при условии удобной реализации, однако пока недоступна. Сокрытие демонстрации Microsoft не говорит о скором релизе, но по крайней мере работа ведется.

Источник: The Verge