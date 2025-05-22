Новости Софт 22.05.2025 в 14:22 comment views icon

Windows 11 получит функцию Apple macOS — продолжение работы программ со смартфона на ПК одним нажатием

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Андрій Русанов

Автор сайта

Windows 11 получит функцию Apple macOS — продолжение работы программ со смартфона на ПК одним нажатием

На фрагменте из презентации Microsoft пользователь мгновенно переносит сеанс работы Spotify на ПК с Windows 11 Аналогичная функция macOS называется Handoff.

Microsoft работает над функцией «Восстановление между устройствами» (Cross Device Resume) для Windows 11. Ее работу заметили в сеансе Microsoft Build 2025. Позже Microsoft отредактировала демонстрацию с удалением фрагмента.

Windows 11 отримає функцію Apple macOS — продовження роботи програм зі смартфона на ПК одним натисканням

«Когда вы открываете приложение на мобильном устройстве или планшете, Windows может отображать незаметный значок прямо на значке вашего приложения на панели задач. Это создает «бесшовное» взаимодействие устройств с помощью Windows для вашего приложения. Это визуальный элемент, который нажатием запускает ваше приложение непосредственно в задачу, обеспечивая плавное интуитивное переключение с ПК на телефон», — объясняет Аакаш Варшни, старший менеджер Microsoft по продуктам для кросс-устройств и взаимодействия.

Windows 11 отримає функцію Apple macOS — продовження роботи програм зі смартфона на ПК одним натисканням

В удаленном демо наведение курсора на значок в панели задач открывает подсказку «Восстановить. Недавно открыто на мобильном устройстве». Функция запускает Spotify на ПК прямо с места остановки. Интерфейс выглядит как список запущенных таким образом приложений, в котором в настоящее время есть только одно. Песня продолжается в Windows 11 с того же места.

Microsoft тестирует нечто подобное уже несколько лет, когда-то это называлось Project Rome. Функция действительно интересная, при условии удобной реализации, однако пока недоступна. Сокрытие демонстрации Microsoft не говорит о скором релизе, но по крайней мере работа ведется.

Источник: The Verge

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