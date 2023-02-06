Новое видео показывает, как прототип Tesla Cybertruck маневрирует всеми четырьмя колесами одновременно

В сервисе микроблогов Twitter было опубликовано новое видео руления четырьмя колёсами в исполнении Tesla Cybertruck. Ролик даёт лучшее представление об этой функции.

Руление задними колесами (или управление четырьмя колесами) – это способность управлять задней осью при выполнении поворотов. Как правило, задние колёса поворачивают на меньший угол, чем передние, но эта функция позволяет заметно уменьшить радиус поворота.

Несколько лет назад General Motors показала электропикап GMC Hummer EV, который способен перемещаться в «режиме краба», используя поворачиваемые задние колёса. С тех пор несколько других автопроизводителей объявили об использовании системы управления задними колесами в своих автомобилях. Еще в 2021 году Tesla объявила, что Cybertruck также будет иметь такую возможность.

«Мы добавляем управление задними колесами, чтобы он мог совершать крутые повороты и маневрировать в высокой степени», — заявил ранее Илон Маск.

В прошлом году демонстрировалось короткое видео о Cybertruck, где способность задних колёс поворачиваться засветилась лишь на секунду. В этот раз появился более длительный ролик, в котором более наглядно показана способность управления четырьмя колесами.

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4 wheel steering Cybertruck is sick! 🤩 pic.twitter.com/WAlCTIBxWi — Tokyotesla (@Tokyotesla1) February 4, 2023

Маск прокомментировал это видео, заявив, что Cybertruck оказался сложным для создания автомобилем, так как он «не похож ни на один другой». При этом он подтвердил, что производство автомобиля начнётся уже в этом году.

Tesla недавно заявила, что намерена запустить производство Cybertruck летом этого года. Но не следует ожидать больших объёмов поставок до 2024 года, когда Tesla нарастит массовое производство.

Источник: electrek