General Motors назначил презентацию электропикапа GMC Hummer EV на 20 октября и показал видео с «режимом краба»

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Американский автопроизводитель General Motors наконец озвучил дату презентации своего нового электропикапа/электрокроссовера GMC Hummer EV. Мероприятие состоится 20 октября 2020 года (первоначально его должны были провести 20 мая), причем сразу после него желающие смогут забронировать свой экземпляр модели. Поставки начнутся спустя год, осенью 2021 года.

Помимо даты анонса GM показал ролик с «режимом краба» (Crab mode), который проливает свет на способности GMC Hummer EV:

Ранее предполагалось, что это будет специальный режим для движения по пересеченной местности или способность совершать «танковый разоворот» на месте. Однако судя по видео, новинка сможет поворачивать не только передние, но и задние колеса, а значит при необходимости сможет двигаться буквально по диагонали (это конечно не боковое движение краба, но все же намного больше, чем могут конкуренты).

Отметим, что помимо Crab mode владельцы GMC Hummer EV получат «режим адреналина» (Adrenaline mode), но он скорее всего будет касаться скоростного передвижения по трассе. Модель выйдет в двух форматах — первым рынку представят пикап, за ним выйдет кроссовер.

Напомним, что GMC Hummer EV получит мощность 1000 л.с., пиковый крутящий момент 15,600 Нм и сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 3 секунды. Фирменные батареи Ultium с поддержкой «суперскоростной» зарядки должны обеспечить запас хода порядка 650 км (400 миль).

Источник: General Motors