Новые функции Chrome: цитирование видео YouTube для поиска и группы вкладок одним значком

Вместе с работой над «настоящим» режимом инкогнито в Chrome компания Google начала тестировать еще одну полезную функцию в своем браузере — Lens video citations. Она призвана сделать поиск в видео значительно удобнее.

Ранее инструмент Google Lens работал преимущественно с картинками и текстом. Теперь, если вы смотрите видео на YouTube и используете Lens для поиска какого-либо объекта, система сможет перенести вас сразу к тому моменту, где этот объект появляется.

Вместо обычной ссылки Lens автоматически перемотает видео на нужную сцену, чтобы вы могли увидеть информацию в контексте, без дополнительного поиска или ручной перемотки. Это полезно как для проверки фактов или деталей, так и для поиска конкретных товаров или ингредиентов прямо во время просмотра видео.

Кроме этого, Google тестирует еще две новые функции с Lens:

Быстрое повторное открытие Lens — теперь можно повторно запустить инструмент непосредственно из поисковой строки Chrome, не начиная весь процесс сначала.

Подсказки от Lens до начала поиска — в поисковой строке Chrome Lens сможет предлагать идеи или варианты поиска еще до того, как вы введете запрос или загрузите изображение.

Дополнительно, Google упрощает работу с группами вкладок в Chrome, добавляя в главное меню браузера кнопку Create new tab group (создать новую группу вкладок). Она появляется сразу под пунктом «Новая вкладка».

Ранее создание группы вкладок было скрытым и неочевидным: пользователям приходилось нажимать правую кнопку мыши на вкладке и выбирать «Добавить вкладку в новую группу», или пользоваться клавиатурными комбинациями, о которых большинство даже не знало. Из-за этого многие просто игнорировали функцию и продолжали работать с хаотично открытыми вкладками.

Теперь же достаточно одного клика — и Chrome создает новую группу с чистой вкладкой, которую можно назвать и обозначить цветом. Это делает организацию рабочих вкладок, покупок или исследовательских сессий быстрой и удобной.

Сейчас эти возможности доступны в тестовых сборках Chrome Canary. Чтобы испытать их, следует выполнить следующие действия:

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Открыть браузер. Перейти по адресу chrome://flags. Активировать флажки:

Lens Video Citations (видеоцитирование),

Lens Reinvocation Affordance (повторный вызов Lens),

Lens Search Zero State CSB (подсказки Lens в нулевом состоянии поиска),

Create new tab group menu option at the top level of the app menu (создание нового пункта меню группы вкладок). Перезапустить браузер.

Важно понимать, что это экспериментальные функции. В будущих версиях их могут изменить или вообще убрать.

Источник: windowsreport 1, 2