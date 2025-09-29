Новые функции Chrome: цитирование видео YouTube для поиска и группы вкладок одним значком

Вместе с работой над «настоящим» режимом инкогнито в Chrome компания Google начала тестировать еще одну полезную функцию в своем браузере — Lens video citations. Она призвана сделать поиск в видео значительно удобнее.
Ранее инструмент Google Lens работал преимущественно с картинками и текстом. Теперь, если вы смотрите видео на YouTube и используете Lens для поиска какого-либо объекта, система сможет перенести вас сразу к тому моменту, где этот объект появляется.
Вместо обычной ссылки Lens автоматически перемотает видео на нужную сцену, чтобы вы могли увидеть информацию в контексте, без дополнительного поиска или ручной перемотки. Это полезно как для проверки фактов или деталей, так и для поиска конкретных товаров или ингредиентов прямо во время просмотра видео.
Кроме этого, Google тестирует еще две новые функции с Lens:
- Быстрое повторное открытие Lens — теперь можно повторно запустить инструмент непосредственно из поисковой строки Chrome, не начиная весь процесс сначала.
- Подсказки от Lens до начала поиска — в поисковой строке Chrome Lens сможет предлагать идеи или варианты поиска еще до того, как вы введете запрос или загрузите изображение.
Дополнительно, Google упрощает работу с группами вкладок в Chrome, добавляя в главное меню браузера кнопку Create new tab group (создать новую группу вкладок). Она появляется сразу под пунктом «Новая вкладка».
Ранее создание группы вкладок было скрытым и неочевидным: пользователям приходилось нажимать правую кнопку мыши на вкладке и выбирать «Добавить вкладку в новую группу», или пользоваться клавиатурными комбинациями, о которых большинство даже не знало. Из-за этого многие просто игнорировали функцию и продолжали работать с хаотично открытыми вкладками.
Теперь же достаточно одного клика — и Chrome создает новую группу с чистой вкладкой, которую можно назвать и обозначить цветом. Это делает организацию рабочих вкладок, покупок или исследовательских сессий быстрой и удобной.
Сейчас эти возможности доступны в тестовых сборках Chrome Canary. Чтобы испытать их, следует выполнить следующие действия:
- Открыть браузер.
- Перейти по адресу chrome://flags.
- Активировать флажки:
Lens Video Citations (видеоцитирование),
Lens Reinvocation Affordance (повторный вызов Lens),
Lens Search Zero State CSB (подсказки Lens в нулевом состоянии поиска),
Create new tab group menu option at the top level of the app menu (создание нового пункта меню группы вкладок).
- Перезапустить браузер.
Важно понимать, что это экспериментальные функции. В будущих версиях их могут изменить или вообще убрать.
