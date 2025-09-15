Настоящий режим инкогнито: Google Chrome обошел отслеживание пользователей без cookies

После того как Google отделила режим AI Mode от режима Incognito в браузере Chrome, компания тихо работает над новой защитой для обеспечения приватного просмотра.

Сейчас некоторые сайты применяют скрытые фоновые изображения для отслеживания пользователей даже тогда, когда файлы cookie отключены. Эта техника, известная как идентификация по отпечатку Canvas. Она использует крошечные различия в том, как каждое устройство воспроизводит такие скрытые изображения, чтобы создать уникальный идентификатор пользователя.

И теперь Google тестирует блокировку отпечатков Canvas в режиме Chrome Incognito. Сейчас поисковый гигант проверяет новую функцию в экспериментальной версии браузера Chrome Canary, которая называется «Enable blocking canvas readbacks in Incognito». Если ее активировать, Chrome блокирует сайтам возможность считывать скрытые изображения. В случае, когда скрипт пытается получить эти данные, браузер генерирует ошибку.

Режим Incognito традиционно считается способом повысить приватность просмотра, однако методы отслеживания вроде идентификации по отпечатку Canvas снижали его эффективность. Новая защита перекрывает один из самых распространенных приемов, усложняя сайтам возможность отслеживания пользователей во время приватных сессий.

Сейчас эта функция доступна только как скрытый флажок в Chrome Canary. Если ее реализация будет успешной, она может появиться и в стабильных версиях браузера, усилив приватность Incognito и приблизив ее к тому уровню защиты, которого давно ждут пользователи.

Это не единственные нововведения, над которыми работает команда разработчиков. Кроме того:

создается новый протокол верификации электронной почты,

для неактивных сайтов будет отменен доступ к буферу обмена,

готовится функция восстановления вкладок после аварийного завершения работы во время перезапуска,

на Windows может появиться поддержка перетаскивания касанием (touch drag-and-drop).

Источник: windowsreport