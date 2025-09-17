Новости Софт 17.09.2025 comment views icon

Просмотры YouTube на ПК упали на 50%: блокировщики рекламы под подозрением

Вадим Карпусь

За последний месяц многие авторы YouTube-каналов жаловались на резкое снижение просмотров на своих видео. Теорий возникло немало, но самой вероятной кажется та, что это связано с блокировщиками рекламы. При этом сама платформа официально ничего прямо не подтверждает.

С середины августа создатели контента начали замечать значительное снижение просмотров, в некоторых случаях — почти вдвое. Причина падения долгое время оставалась загадкой для многих каналов.

Наиболее логичное объяснение заключается в том, что YouTube некорректно считает просмотры пользователей, у которых включены блокировщики рекламы. Это еще один шаг в длительной борьбе сервиса против AdBlock и подобных инструментов. Первым это заметил блогер Josh Strife Hayes. По его словам, просмотры на телевизорах, смартфонах и планшетах оставались стабильными, тогда как с компьютеров количество просмотров с середины августа упало примерно на 50%. Подобные данные подтвердил и канал TechLinked, который входит в сеть Linus Tech Tips.

Это совпадает с одним из возможных объяснений, на которые намекал сам YouTube в своем обращении по поводу падения просмотров.

Google отмечает:

«Пользователи, которые используют блокировщики рекламы и другие инструменты для блокировки контента: эти расширения могут влиять на точность подсчета просмотров. Каналы, у которых большая часть аудитории использует такие инструменты, могут видеть более сильные колебания в статистике после обновления этих инструментов».

В своем обращении YouTube также отверг распространенные предположения, что новые инструменты проверки возраста на основе ИИ виноваты в проблеме. Компания объяснила, что это не связано, и добавила другие возможные факторы, в частности «сезонные колебания в просмотрах» и рост конкуренции на платформе.

YouTube официально заявляет, что «не существует системной проблемы, которая бы влияла на авторов» в контексте падения количества просмотров.

Однако ситуация с блокировщиками рекламы кажется наиболее вероятной причиной. В предыдущем видео Linus Tech Tips отмечал, что количество просмотров уменьшилось, но доход от рекламы остался на прежнем уровне. Если падение касается только просмотров с компьютеров, логично предположить, что система не засчитывает просмотры от пользователей с блокировщиками рекламы. Особенно если рекламная выручка не пострадала от падения просмотров. Намек YouTube на то, что «блокировщики могут влиять на точность подсчета», подтверждает эту версию, даже если официального подтверждения нет.

Это не первые неприятности для пользователей YouTube, которые возникают из-за борьбы с блокировщиками рекламы. Ранее можно было наблюдать «торможение» сервиса из-за ошибки в Adblock Plus. Также исследование выявило, что пользователи Adblock Plus видят худшую рекламу, чем без него.

Источник: 9to5google



