Новый глава HTC: компания перестала внедрять инновации в смартфоны





Компания HTC некогда занимала лидирующие позиции на рынке смартфонов. В 2011 году на её долю приходилось 11% продаж смартфонов на глобальном рынке. Но в последнее время дела у компании идут столь неважно, что в отчётах аналитиков она даже не упоминается в качестве отдельного производителя, а проходит в общей группе «Другие».

Низкие объёмы продаж негативно влияют на финансовые результаты и состояние бизнеса. Последний опубликованный финансовый отчёт показал, что второй квартал 2019 года компания закончила с убытком. И это был пятый подряд убыточный квартал для HTC. В июле прошлого года компания вынуждена была уволить около четверти своих сотрудников.

Недавно компания уведомила, что главный исполнительный директор Шер Ванг покинет свой пост, а на его место будет назначен Ив Майтрес. На днях он выступил на конференции TechCrunch Disrupt и рассказал, что думает об HTC и возможных путях улучшения ситуации.

«HTC перестала вводить новшества в аппаратную часть смартфона», — сказал он во время выступления перед аудиторией. — «И такие компании, как Apple, как Samsung и, совсем недавно, Huawei, проделали невероятную работу, вкладывая средства в свои аппаратные решения. Мы этого не сделали, потому что мы инвестировали в инновации в виртуальной реальности».

Он считает это ошибкой, потому что такие инвестиции в виртуальную реальность были сделаны в неподходящее время, и теперь компании предстоит наверстать упущенное.

Ив Майтрес отметил, что сейчас на рынке смартфонов наблюдается усиление конкуренции. В то же время, потребителей может огорчать тот факт, что теперь им становятся недоступны смартфоны Huawei, которые, как правило, славятся возможностями своих камер. И в ближайшие несколько месяцев HTC намерена предложить решение потребителям.

В будущем Ив Майтрес видит основными рынками сбыта для HTC «страны с более высоким ВВП», а не развивающиеся страны. Кроме того, технологию 5G он пока рассматривает в качестве бутылочного горлышка для дальнейшего роста. По его мнению, 2020 год станет отправной точкой для нового стандарта связи. Около 2 лет операторам потребуется для разворачивания массовых сетей. Так что о широком покрытии можно будет говорить примерно к 2023 году. И примерно к 2025 году, возможно, немного раньше, наступит поворотный момент, когда технология 5G будет обеспечивать рост компаниям-производителям смартфонов. Сейчас они во многом зависят от скорости внедрения этого стандарта операторами.

Источник: TechCrunch