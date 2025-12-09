Новый Honor Magic8 Lite не такой уж "лайт": 7500 мА-ч и OLED на 6000 нит

Серия Honor Magic8 пополнилась новой моделью — Magic8 Lite. Это самый доступный смартфон в линейке, который пришел на смену Magic7 Lite, дебютировавшему в январе. Несмотря на приставку Lite, аппарат получил впечатляющие характеристики и делает ставку на автономность, большой дисплей и выносливость корпуса.

Характеристики Honor Magic8 Lite

Смартфон Honor Magic8 Lite получил 6,79-дюймовый OLED дисплей с разрешением 1200×2640 пикселей, частотой обновления изображения 120 Гц и ШИМ-димингом 3840 Гц. Пиковая яркость заявлена на уровне 6000 нит.

Новинка работает на чипе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Процессор дополняют 8 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных доступны две конфигурации — 256 ГБ или 512 ГБ встроенного хранилища. Внутри расположилась батарея емкостью 7500 мА-ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт.

На задней панели Honor Magic8 Lite доступна двойная камера. Она включает главный 108-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией изображения и дополнительный 5-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Фронтальная камера в круглом отверстии дисплея получила 16-мегапиксельный сенсор.

Корпус обеспечивает защиту по стандартам IP66, IP68 и IP69K. Honor утверждает, что Magic8 Lite выдерживает падения с высоты до 2,5 метра на твердые поверхности, в частности на мрамор. Габариты составляют 161,9×76,1×7,76 мм, а вес — 189 г. Новинка работает на Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9. Хотя остальные модели серии Magic8 работают под управлением MagicOS 10 на базе Android 16.

Смартфон доступен в цветах Forest Green, Midnight Black и Reddish Brown. Продажи Magic8 Lite в Европе стартуют в январе 2026 года, но цену Honor пока не назвала.

Источник: gsmarena