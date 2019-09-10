Новый iPad 7-го поколения получил экран 10,2 дюйма, поддержку полноразмерной клавиатуры и прежнюю стоимость





Ещё одним ожидаемым анонсом на осенней презентации Apple стал новый iPad 7-го поколения с экраном диагональю 10,2 дюйма. Устройство заменит собой существующую 9,7-дюймовую версию планшета. По словам вице-президента Apple Грега Йосвиака (Greg Joswiak), новый iPad спроектирован таким образом, чтобы максимально эффективно использовать операционную систему iPadOS.

Планшет предлагает ряд новых функций и параметров настроек, включая переработанный домашний экран, более глубокую интеграцию со стилусом Apple Pencil первого поколения и улучшенные средства управления многозадачностью. Помимо этого, он совместим с полноразмерной клавиатурой Smart Keyboard, но можно использовать и экранную клавиатуру, которая одним нажатием превращается в плавающую, позволяя набирать текст одной рукой.

Новый iPad получил чип A10 Fusion. Он менее мощный, чем A10X Fusion, установленный во 2-м поколении iPad Pro, тем не менее его производительности вполне достаточно для планшета начального уровня. Компания также заявляет, что корпус устройства впервые сделан из 100% переработанного алюминия. Пока не ясно, какой тип разъёма у него, но поскольку Apple Pencil первого поколения нуждается в Lightning для зарядки, USB-C здесь, скорее всего, отсутствует.

Несмотря на увеличенный размер экрана и улучшенную функциональность, iPad 7-го поколения будет стоить столько же, сколько и его предшественник: $329 за модель c Wi-Fi и $459 за версию с Wi-Fi и LTE. Для клиентов в сфере образования планшет обойдётся в $299. Покупателям предложат варианты с 32 ГБ и 128 ГБ внутренней памяти. iPad 10,2 поступит в продажу 30 сентября в трёх расцветках: серебристый, золотой и «космический серый». Предварительные заказы стартуют с сегодняшнего дня.

Источник: The Verge