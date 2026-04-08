Новости Устройства 08.04.2026

Складной Apple iPhone Fold под угрозой: инженерные трудности влияют на запуск

Вадим Карпусь

Складаний Apple iPhone Fold під загрозою: інженерні труднощі впливають на запуск

Первый складной Apple — iPhone Fold — рискует выйти позже, чем ожидалось. Сначала говорили о релизе в сентябре 2026 года, но теперь все чаще звучит другая дата — конец года или даже 2027 год.


По данным Nikkei Asia, компания столкнулась с техническими трудностями еще на раннем этапе тестового производства. Источник, знакомый с процессом, заявляет, что проблем оказалось больше, чем ожидалось. Из-за этого инженерам требуется дополнительное время, чтобы все привести в порядок и внести нужные изменения. А это может привести к задержкам в массовом производстве и графике поставок готовой продукции.

Самыми важными будут ближайшие недели — апрель и начало мая. Именно сейчас идет важный этап проверки конструкции и технологии производства. Судя по заявлениям осведомленного источника, именно на этом проявились трудности, из-за чего график массового выпуска могут сдвинуть.

Стоит заметить, что задержка не связана с дефицитом компонентов. Наоборот, с памятью проблем нет. Узким местом оказались именно инженерные процессы и сложность производства. Иными словами, сделать складной смартфон значительно труднее, чем просто собрать еще один классический iPhone.


Пока все же планируется провести релиз iPhone Fold в 2026 году. Но риск переноса уже существенный. Если инженеры не успеют преодолеть все проблемы в ближайшие недели, запуск может переехать на 2027-й.

Еще одно важное уточнение касается объемов производства. Apple планирует стартовое производство примерно на уровне 7 млн устройств. Для первого поколения это достаточно осторожный, но логичный шаг.

Как и всегда, компания не комментирует слухи. Никаких официальных деталей о складном iPhone пока нет.

Складной Apple iPhone Fold остается одним из самых ожидаемых гаджетов. Но суровая реальность и сложность нового формфактора влияют на планы. Технология еще «сырая» для Apple, и если компания не успеет отшлифовать производство, релиз может задержаться до следующего года.

Источник: notebookcheck

