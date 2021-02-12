Новый ноутбук Dell XPS 13 (9305) получил CPU Tiger Lake-U, дисплей с соотношением сторон 16:9 и подешевел на треть

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





В октябре прошлого года компания Dell выпустила обновлённую версию своего компактного ноутбука XPS 13, оснащённого процессорами Intel Tiger Lake-U. Та модель стала частью платформы Intel EVO, что свидетельствовало о соответствии определённым спецификациям, таким как длительность автономной работы, поддержка стандартов подключения WiFi6 и Thunderbolt 4 и др.

Теперь же Dell выпустила ещё одну – более доступную – конфигурацию ноутбука XPS 13 (версия 9305), которая получила дисплей с соотношением сторон 16:9, хотя традиционно устройства серии XPS были характерны дисплеи с соотношением 16:10. Дисплей имеет диагональ 13,3 дюйма и поддерживает разрешение Ful HD 1920х1080 точек. Используемая матрица обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB и максимальную яркость 400 нит. Новинка включает процессор Intel Core i5-1135G7 (Tiger Lake), 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X с частотой 4267 МГц и твердотельный накопитель NVMe ёмкостью 512 ГБ. Батарея имеет ёмкость 52 Втч. При этом ноутбук весит всего 1,16 кг.

Новая версия Dell XPS 13 9305 уже доступна для предварительного заказа в Китае по цене около $1240. Таким образом, новинка оказалась на $620 дешевле предыдущей версии XPS 13 9310.

Источник: videocardz