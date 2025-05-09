Новый Папа Римский «немного» геймер и смотрел фильм «Конклав» накануне избрания

Если вы когда-нибудь задумывались, чем занимается Папа Римский в свободное время, то у нас есть ответ — новый, американец Роберт Фрэнсис Превост (Папа Лев XIV), играет в игры и смотрит фильмы, как собственно и все мы.

Оказывается, новый Папа входил в ту самую группу священнослужителей, которые, как сообщалось на днях, смотрели фильм Эдварда Бергера 2024 года, накануне реального Конклава, чтобы вспомнить сам ход процесса, поскольку лента изобразила его «чрезвычайно точно». Об этом в интервью NBC (через IGN) рассказал старший брат Папы, Джон Превост.

«Он только что закончил смотреть фильм «Конклав», — говорит Джон. «Так что он знал, как себя вести. Я же просто хотел отвлечь его от мыслей о предстоящем конклаве. Посмеяться над чем-то.

Напомним, что фильм «Конклав» повествует об одном из самых секретных и древнейших событий в мире — выбор нового Папы. Кардиналу Лоуренсу (Ральф Файнс) поручено провести этот тайный процесс после неожиданной смерти предшественника, но он оказывается в центре заговора и открывает тайну, которая может пошатнуть сами основы Церкви. Лента получила премии BAFTA и «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, в частности.

В другом моменте интервью оказалось, что новый Папа — «немного» геймер, поскольку любит играть в головоломки Wordle от New York Times и Words with Friends, подобную Scrabble.

«И это обычное дело», — говорит брат Папы.

Что интересно, игры не впервые в последние дни всплывают в новостях об избрании Папы: ранее в сети завирусилось видео испанского телеканала Cuatro, который иллюстрировал событие Конклава боем с боссом в Dark Souls 3, а итальянцы запустили онлайн-игру Fantapapa, которая позволила делать ставки на следующего Папу Римского (только за первую неделю там зарегистрировались 60 000 человек).