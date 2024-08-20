Новый Skoda Superb в Украине: что предлагает флагманская модель по цене от 1,77 млн грн

В Украине начинаются продажи флагманской модели Skoda Superb нового поколения. Новинка имеет более крупные размеры, обновленный внешний вид, улучшенную аэродинамику и немало новых технологических решений.

Skoda Superb нового поколения оснащена восьмиугольной решеткой радиатора и светодиодными матричными фарами с четким рисунком. Это впервые, когда в модели Superb предлагаются матричные фары. Другие визуальные элементы включают внешние детали в темном хроме: логотип на капоте и надписи на дверях багажника. Традиционно для рынка Украины авто оснащено пакетом «плохие дороги».

Интерьер Superb имеет отдельно размещенный информационно-развлекательный дисплей размером 10 или 13 дюймов, виртуальную панель приборов диагональю 10,25 дюйма, беспроводную зарядку для смартфона мощностью 15 Вт, несколько портов USB и трехзонный климат-контроль Climatronic. Рычаг селектора переместился на рулевую колонку. Автовладельцам доступна система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY GO.

Новый Skoda Superb имеет длину 4912 см, ширину 2090 см (с учетом зеркал) и высоту 1481 см. Объем багажника увеличился на 20 литров по сравнению с предшественником и теперь составляет 645 литров. Автомобиль будет представлен в двух комплектациях: Superb Selection и Superb L&K.

Новая модель Superb предлагается в Украине с 2-литровым бензиновым двигателем TFSI мощностью 265 л.с. (195 кВт) и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG. Автомобиль имеет полный привод и поставляется с 17-дюймовыми легкосплавными дисками. Разгон до скорости 100 км/ч занимает 6 секунд.

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Автомобиль имеет немало ассистентов безопасности: система удержания на склоне (Hill Hold Control), многофункциональная камера (ассистент выезда на перекресток (Crossroad Assist), распознавание пешеходов и велосипедистов), система распознавания дорожных знаков, система предупреждения потери внимания и сонливости водителя (Driver alert), система предотвращения столкновений спереди с торможением при обнаружении авто, пешеходов, велосипедистов, сигнал движения задним ходом, выхода из автомобиля и система изменения полосы движения, расширенная и проактивная система защиты пешеходов, активная система предупреждений при выезде из полосы (Lane Assist), ассистент перекрестка (Crossroad Assist), ассистент поворота на перекрестке (Turn Assist) и другие.

Skoda Superb нового поколения будет доступен для заказа в Украине с 26 августа 2024 года. Цены стартуют от 1,77 млн грн за стандартную комплектацию Superb Selection и от 2,03 млн за Superb L&K. Традиционно для Skoda, авто можно индивидуально оснастить дополнительными опциями. На все автомобили предоставляется гарантия 2 года без ограничения пробега и дополнительная опция «пакет удлиненной гарантии» на 4 года или 90 000 км пробега.