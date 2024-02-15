Новый трейлер «Годзилла и Конг: Новая империя» – премьера в Украине 28 марта

Warner Bros. опубликовала новый трейлер фильма «Годзилла и Конг: Новая империя». Следующий визит во вселенную монстров состоится в Украине 28 марта, актерский состав возглавят Дэн Стивенс, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри и Рейчел Хаус.

Трейлер раскрывает персонажей фильма, начиная с монстров, уничтожающих пирамиды. Малыш-Конг, детеныш обезьяны, присоединяется к остальным гориллам в битве. Трейлер демонстрирует и Годзиллу, светящуюся синим светом.

«Эпическая битва продолжается! Кинематографический Монстерверс от Legendary Pictures рассказывает о событиях после взрывного противостояния в ленте «Годзилла против Конга». В этот раз новая невиданная сила противостоит могущественному Конгу и бесстрашному Годзилле и угрожает их существованию и существованию мира. «Годзилла и Конг: Новая империя» углубится в историю происхождения этих Титанов, тайны Острова Черепа, а также мифическую битву, которая помогла создать этих невероятных существ и связала их навеки с человечеством».

Трейлер «Годзилла и Конг: Новая империя» дает впервые взглянуть на новый дизайн «Годзиллы». Режиссер Адам Вингард, также снявший «Годзиллу против Конга», заявил, что хочет изменить дизайн монстра кайдзю. В предыдущем фильме 2021 года Уингард хотел сохранить непрерывность с предыдущей частью, но в следующей версии он хотел продемонстрировать свой взгляд. Это включает различные цвета Годзиллы, которые заметны в трейлере.

«Годзилла и Конг: Новая империя» выходит в интересное время, учитывая его относительную близость к дебюту «Годзилла минус один». Вопреки первому впечатлению, голливудский фильм «Годзилла и Конг» и японский «Годзилла минус один» не является частью одной франшизы.

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Лента «Годзилла минус один» приобрела большую популярность в США и получила номинацию на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Успех фильма может помочь и фильму «Годзилла и Конг: Новая империя», поскольку зрители не будут четко разделять обе ленты.

Источники: Warner Bros., ScreenRant

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