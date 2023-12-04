Новости Кино 04.12.2023 в 12:23 comment views icon

«Годзилла и Конг: Новая империя» ─ вышел первый украинский трейлер фильма об эпическом сражении огромных монстров

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Вадим Карпусь

Автор новостей

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Поклонников Монстерверса от Legendary Pictures ждет новое грандиозное сражение гигантских существ размером с небоскреб. Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures предлагают посмотреть трейлер фантастического приключенческого боевика «Годзилла и Конг: Новая империя».

Сюжет нового фильма разворачивается после событий «Годзилла против Конга». В этот раз новая невиданная сила противостоит могущественному Конгу и бесстрашному Годзилле и угрожает их существованию и… существованию мира. А значит, зрителей ждет новое эпическое сражение.

«Годзилла и Конг: Новая империя» углубится в историю происхождения этих Титанов, тайны Острова Черепа, а также мифическую битву, которая помогла создать этих невероятных существ и связала их навеки с человечеством.

Режиссером фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» стал Адам Вингард, создавший предыдущую часть «Годзилла против Конга». Главные роли исполнили Ребекка Голл («Железный человек 3», «Вики Кристина Барселона»), Брайан Тайри Генри («Вечные», «Джокер»), Дэн Стивенс (сериалы «Аббатство Даунтон», «Легион»), Келли Готтл, Алекс Фернс, Фала Чен и другие. Музыку написал Junkie XL («Безумный Макс: Дорога ярости», «Дедпул»).

Фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» выйдет в украинский прокат 11 апреля 2024 года.

«Годзилла и Конг: Новая империя» ─ вышел первый украинский трейлер фильма об эпическом сражении огромных монстров

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