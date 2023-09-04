Новости Кино 04.09.2023 в 15:46

Godzilla Minus One / «Годзилла: минус 1» ─ фильм об огромном монстре выйдет в международный прокат 1 декабря

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Компания Toho представила трейлер грядущего фильма Godzilla Minus One / «Годзилла: минус 1». Он перенесет зрителей в послевоенную Японию и расскажет о нападении гигантского монстра.

Действие фильма происходит в Японии в конце 1940-х годов. Он рассказывает, как огромное существо нападает на страну, которая уже поставлена на колени поражением во Второй мировой войне. Объясняя название фильма в пресс-релизе, Toho говорит следующее:

«После войны экономическое состояние Японии сократилось до нуля. Появляется Годзилла и погружает страну в негативное состояние».

Трейлер демонстрирует огромного монстра, который крушит все на своем пути и как игрушками бросается железнодорожными вагонами. Также ролик показывает толпы бегущих людей, разрушенные здания и ядерный взрыв.

Сценаристом и режиссером фильма Godzilla Minus One / «Годзилла: минус 1» стал Такаси Ямадзаки. Это уже 33-й фильм Toho о Годзилле. Картина выйдет в Японии 3 ноября 2023 года, а глобальный старт проката запланирован на 1 декабря.

Источник: polygon

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