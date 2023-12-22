Хакера, який злив купу матеріалів Rockstar про GTA 6, безстроково запроторили у психлікарню

Британський суддя постановив у четвер, що 18-річний хакер Аріон Куртадж становить «‎велику небезпеку для суспільства», оскільки все ще планує вчиняти кіберзлочини.

Куртадж опублікував низку матеріалів з очікуваного продовження GTA, включаючи відео, зображення та код. Зрештою злочин обійшовся Rockstar у мільйони доларів, пише BBC.

Разом із хакерською групою Lapsus$ він також нападав на Uber і NVIDIA.

Куртадж, який страждає на аутизм, тим часом відкрито заявив, що вчинятиме злочини й надалі, щойно вийде на свободу. Згідно з рішенням судді, хакера відправляють у психлікарню на безстрокове перебування.

Команда захисту Куртаджа стверджувала, що злочини «не завдали серйозної шкоди розробнику гри», посилаючись на величезний успіх відео, які просочились в мережу. Торік у вересні хакер оприлюднив 90 відеозаписів ігроладу GTA 6, попри те, що в цей час перебував під охороною поліцію через злам NVIDIA та британського оператора зв’язку BT/EE.

Офіційний трейлер GTA 6 вийшов на початку грудня, набравши сотні мільйонів переглядів, попри попередньо опубліковані хакерами відео. В Rockstar Games кажуть, що витратили $5 мільйонів на відновлення після нападу.