Хакера, який злив купу матеріалів Rockstar про GTA 6, безстроково запроторили у психлікарню

Британський суддя постановив у четвер, що 18-річний хакер Аріон Куртадж становить «велику небезпеку для суспільства», оскільки все ще планує вчиняти кіберзлочини.
Куртадж опублікував низку матеріалів з очікуваного продовження GTA, включаючи відео, зображення та код. Зрештою злочин обійшовся Rockstar у мільйони доларів, пише BBC.
Разом із хакерською групою Lapsus$ він також нападав на Uber і NVIDIA.
Куртадж, який страждає на аутизм, тим часом відкрито заявив, що вчинятиме злочини й надалі, щойно вийде на свободу. Згідно з рішенням судді, хакера відправляють у психлікарню на безстрокове перебування.
Команда захисту Куртаджа стверджувала, що злочини «не завдали серйозної шкоди розробнику гри», посилаючись на величезний успіх відео, які просочились в мережу. Торік у вересні хакер оприлюднив 90 відеозаписів ігроладу GTA 6, попри те, що в цей час перебував під охороною поліцію через злам NVIDIA та британського оператора зв’язку BT/EE.
Офіційний трейлер GTA 6 вийшов на початку грудня, набравши сотні мільйонів переглядів, попри попередньо опубліковані хакерами відео. В Rockstar Games кажуть, що витратили $5 мільйонів на відновлення після нападу.