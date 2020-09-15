Новый законопроект предлагает списывать долги со счетов предпринимателей без решения суда





Правительство подготовило новый далеко не самый приятный сюрприз для предпринимателей. В Министерстве финансов разработали законопроект, которым внедряется возможность взимания налоговых долгов с предпринимателей без решения суда. Таким образом, если этот законопроект будет принят, государство получит возможность просто списывать деньги со счетов предпринимателей. КМУ уже утвердил этот законопроект, но его текст пока не опубликован.

Данный законопроект, призванный увеличить поступления в государственный бюджет в 2021 году, вносит ряд изменений в существующий Налоговый кодекс и другие нормативные акты. Увеличить сборы в бюджет чиновники предлагают за счёт «улучшения условий ведения бизнеса и повышения уровня администрирования». В Министерстве считают, что благодаря таким «улучшениям» поступления в бюджет возрастут на 2,7 млрд грн.

Под упрощением администрирования чиновники понимают ряд следующих инициатив:

отменить мораторий на проведение документальных и фактических проверок;

списать суммы штрафов и пени, если они погашены в течение 6 месяцев, на которые и насчитаны эти финансовые санкции;

разрешить взимать налоговую задолженность с предпринимателя за счет его наличных средств или денег, имеющихся на банковских счетах предпринимателя по решению контролирующего органа (районной налоговой администрации) — без обращения в суд.

Таким образом, что если ФЛП насчитают долг по результатам его налоговой декларации или уточняющей декларации, инспектор может взимать сумму долга со счёта такого предпринимателя простым росчерком пера – без судебного решения.

Фактически механизм взимания долгов без решения суда пока не уточняется. Предполагается, что процедура может быть аналогичной тому, как сейчас происходит с долгами по ЕСВ. Так считает налоговый консультант Александр Зарайский.

«Возможно [будет] как сейчас по ЕСВ: требование по ЕСВ за подписью начальника налоговой является исполнительным документом, поэтому в случае неуплаты налоговики сразу подают его в исполнительную службу, и дальше исполнитель накладывает арест на счета и всё имущество», — пояснил он.

Сейчас же для списания денег со счёта предпринимателя требуется получить соответствующее решение суда. Для этого налоговая служба подаёт иск в суд, после рассмотрения дела она получает решение и судебный приказ. Затем она подаёт его в исполнительную службу, и исполнитель арестовывает счета. После этого со счёта списывается сумма долга, если на счёте было достаточно средств. Если денег на счету не хватает — сумма спишется, как только нужное количество денег поступит на счёт.

Что касается улучшений условий ведения бизнеса, то, по мнению чиновников из Минфина, необходимо внедрить следующее:

отменить НДС для фермеров в случае потери урожая, падения поголовья скота и других форс-мажоров;

не облагать налогом гранты от Фонда развития предпринимательства и Фонда развития инноваций;

пролонгировать так называемым «спящим ФОП» срок списания задолженности по ЕСВ на 2 месяца;

и другие нишевые изменения.

Источник: AIN