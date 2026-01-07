Новинки Lenovo: почти квадратный ThinkCentre, раздвижной Legion Pro Rollable и обновление ноутбуков

Lenovo обновила линейку ноутбуков и ПК на CES 2026, сделав ставку на новые процессоры Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake), расширенные ИИ-функции и необычные форм-факторы. Обновление охватило бизнес-серии ThinkPad, потребительские и креативные Yoga, игровые LOQ и даже настольные ПК с почти квадратными дисплеями. При этом Lenovo сразу предлагает Windows и Linux как варианты операционной системы для части моделей.

ThinkPad

Ключевые бизнес-ноутбуки Lenovo получили обозначение Aura Edition — именно так компания маркирует модели с акцентом на ИИ. Они поддерживают инструменты вроде Smart Modes, которые определяют сценарий работы и автоматически меняют настройки, и Smart Share для быстрого обмена контентом между устройствами.

Флагманы ThinkPad X1 Carbon и X1 2-in-1 в 2026 году дебютируют с новым шасси Space Frame. Компоненты разместили по обе стороны материнской платы, что улучшило охлаждение и дало до 20% более эффективный отвод тепла. Lenovo также упростила ремонт: пользователь может заменить батарею, USB-порты, клавиатуру, вентиляторы и динамики. Обе модели получили 10 МП камеру с углом обзора 110°.

Обновление коснулось и ThinkPad X9 15p Aura Edition, который перешел на Panther Lake, включая Intel Core X9. Ноутбук оснастили самым большим в линейке тачпадом 135×85 мм и той же 10-мегапиксельной камерой.

Цены соответствуют классу:

ThinkPad X1 Carbon — от $1999

X1 2-in-1 — от $2149

ThinkPad X9 15p — от $1999

Продажи стартуют в марте, и все эти модели можно будет купить как с Windows 11, так и с Linux.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Yoga

Для творческих пользователей Lenovo подготовила Yoga Pro 7i и 9i Aura Edition. Они могут оснащаться процессором вплоть до Intel Core Ultra 9 386H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070.

Yoga Pro 9i отличается дисплеем Tandem OLED, шестью динамиками и блоком питания мощностью 245 Вт. Младшая 7i заряжается через USB-C с мощностью до 140 Вт. Цены стартуют от $1799,99 и $1899,99, релиз ожидается во втором квартале.

На другом полюсе — Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition. Это 14-дюймовый ноутбук весом около 1 кг с процессором до Intel Core Ultra X9, 12 Xe-ядерной графикой и ОЗУ объемом до 32 ГБ с частотой 9600 МГц. Матовое покрытие корпуса уменьшает количество отпечатков пальцев. Цена стартует от $1499,99.

Также Lenovo показала Yoga Slim 7a на AMD Ryzen AI 400 и Yoga Slim 7x на Snapdragon X2 Elite / X2 Plus. Обе модели ориентированы на автономность. Они имеют 14-дюймовые сенсорные экраны с разрешением 2880×1800 пикселей. Slim 7x стартует от $949,99, а 7a будут продавать только на отдельных рынках.

Концепты

Lenovo продолжает эксперименты с раздвижными дисплеями Legion Pro Rollable в закрытом состоянии имеет 16-дюймовый экран, но может разворачиваться до 21,5 дюйма или ультрашироких 24 дюймов. Внутри — конфигурации вплоть до GPU RTX 5090 Laptop и Intel Core Ultra. Компания позиционирует концепт как решение для киберспортсменов, которые «носят малое, но тренируются на большом».

Второй концепт — ThinkPad Rollable XD. Его дисплей расширяется с 13,3 до 16 дюймов и частично окутывает крышку ноутбука. Lenovo использовала Gorilla Glass Victus 2 с обеих сторон и добавила ИИ-функции, включая живой перевод и управление через крышку.

Отдельно Lenovo выводит на рынок концепт, который стал реальным продуктом — ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist. Ноутбук с моторизованным шарниром автоматически вращает 14-дюймовый 2.8K OLED-экран с частотой 120 Гц в зависимости от положения пользователя. Устройство предлагает процессор Intel Core Ultra 300, до 32 ГБ памяти DDR5-9600, накопитель до 2 ТБ PCIe Gen 4 и батарею емкостью 75 Вт-ч. Вес составляет 1,4 кг, а цена — от $1649. Старт продаж в июне 2026 года.

LOQ

Среди бюджетных игровых моделей Lenovo представила LOQ 15APH11 с процессором AMD Ryzen 7 250 (8 ядер Zen 4), до 32 ГБ DDR5-5600, GPU RTX 5060 Laptop и дисплеем 15,3 дюйма с частотой 180 Гц. Цена стартует с $1299, продажи — с апреля 2026 года.

ThinkCentre

В настольном сегменте дебютировал ThinkCentre X AIO Aura Edition — моноблок с почти квадратным 27,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×2880 (16:18). Он обеспечивает больше вертикального пространства для документов и кода, покрывает 98% цветовой гаммы DCI-P3, имеет 16 МП камеру, процессор Intel Core Ultra X7, до 64 ГБ LPDDR5x-9600 и может работать одновременно как ПК и внешний монитор.