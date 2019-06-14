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НСЗУ добавила онлайн-форму для быстрой и простой смены номера телефона в системе e-Health

НСЗУ добавила онлайн-форму для быстрой и простой смены номера телефона в системе e-Health

НСЗУ добавила онлайн-форму для быстрой и простой смены номера телефона в системе e-Health


Украинцы, которые обеспокоены проблемой обновления своего мобильного номера в декларации с семейным врачом, наверняка будут рады следующей новости. Национальная служба здоровья (НСЗУ) упростила процесс изменения метода аутентификации (номера телефона) пациента в электронной системе здравоохранения e-Health.

На сайте НСЗУ появилась специальная онлайн-форма, с помощью которой любой пользователь e-Health может в случае необходимости без проблем обновить свой номер телефона. Она находится в разделе «Гражданам» в подразделе «Пользователям ЭСЗ».

Говоря о востребованности данной услуги, она понадобится в следующих случаях:

  • при перезаключении декларации с врачом «первички»;
  • выписке электронного рецепта по правительственной программе реимбурсации;
  • если предыдущий номер телефона пациента утерян, изменен или внесен в декларацию некорректно;
  • при изменении метода аутентификации. Например, требуется изменение метода аутентификации по телефону на метод аутентификации по документам или наоборот.

После заполнения формы пациент может обратиться к семейному терапевту в течение нескольких дней и внести в декларацию правильный номер телефона. Также онлайн-форму можно заполнить вместе с врачом во время приема при наличии необходимых документов.

Источник: НСЗУ

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