Нужно больше мессенджеров! Instagram запустил приложение Threads для общения с близкими друзьями





Instagram (или точнее Facebook) представил приложение-компаньон для обмена сообщениями, фото- и видеоконтентом с близкими друзьями. Программа также позволяет пользователям Instagram делиться своим статусом. Можно выбирать готовые статусы, создавать свои или включить автоматические статусы, которые будут меняться в зависимости от ситуации. Последний вариант вызывает обеспокоенность по поводу конфиденциальности и, возможно, заставит многих пользователей пересмотреть свои списки близких друзей.

«За последние несколько лет мы представили несколько способов делиться визуальным контентом в Instagram и общаться с людьми, которые вам небезразличны. Но мы увидели необходимость оставаться на связи в течение дня с вашими самыми близкими друзьями. Вот почему мы создали Threads, новый способ общения с друзьями в приватном пространстве», – говорится на сайте Facebook.

В прошлом году Instagram представил функцию «близкие друзья», которая позволяет делиться фотографиями и видеороликами с ограниченным кругом друзей. В Threads можно делать то же самое, но только ещё быстрее. Для этого в приложении предусмотрены ярлыки пользователей прямо в интерфейсе камеры.

Threads – это очередная попытка Instagram создать отдельный сервис для обмена сообщениями и тем самым ослабить доминирование Snapchat, который по-прежнему популярен среди молодежи. В мае Instagram прекратил работу над мессенджером Direct, над которым работал с 2017 года, в связи с тем, что пользователи не хотели переключаться между двумя приложениями. Но полностью отказаться от приложения для обмена сообщениями в компании не смогли.

Приложение Threads от Instagram доступно на платформах iOS и Android.

Источник: The Verge