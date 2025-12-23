Никакого монтажа на орбите: эта орбитальная станция разворачивается за один запуск

Стартап из Флориды объявил о планах создания коммерческой космической станции, которую можно будет развернуть на орбите с помощью одной ракеты. Thunderbird Station от Max Space призвана ускорить весь процесс за счет уменьшения количества полетов в космос, необходимых для запуска орбитальной станции, что при этом снижает расходы.

Представленная платформа помещается в один пакет и спроектирована так, чтобы разворачиваться в космосе до объема 350 кубических метров — примерно трети объема Международной космической станции (1 005 кубических метров). Thunderbird Station может вместить до четырех членов экипажа на постоянной основе или до восьми астронавтов для краткосрочных пребываний. Индивидуальные каюты астронавтов обеспечивают приватность для тех, кто находится на борту длительное время, тогда как сконфигурированная общая зона помогает выполнять миссионерские задачи или способствует отдыху в свободное от работы время. Станция имеет два стыковочных порта для посещающих аппаратов.

Компания сообщает, что станция сначала будет иметь более 60 ячеек для полезной нагрузки и будет полностью переконфигурируемой. На станции будут доступны герметичная перчаточная камера, микроскоп, камеры для выращивания растений и другое научное оборудование для поддержки исследований, производства, фармацевтических и других научных экспериментов. Max Space привлекла бывшую астронавтку NASA Николь Стотт для помощи в руководстве проектом. Генеральный директор Салим Миян заявил, что Стотт сыграла ключевую роль в том, чтобы помочь командам по дизайну и инженерии сформировать видение того, как должны выглядеть внутренние жилые пространства.

Max Space вышла из режима секретности в апреле 2024 года, представив свою технологию развертываемых модулей. Компания применяет подход, отличный от других разработчиков надувных модулей, что, по словам Max Space, позволяет получать модули с более предсказуемыми запасами безопасности и лучшей масштабируемостью до больших размеров. На тот момент компания не планировала разрабатывать собственную космическую станцию, зато предлагая модульную технологию компаниям, которые планировали создание станций, а также для других применений, в частности орбитальных хранилищ топлива. Пересмотренный подход NASA к программе Commercial Low Earth Orbit Destinations (CLD), объявленный в августе, побудил компанию продвинуть собственную концепцию станции.

«Было совершенно очевидно, что это возможность для нас подать предложение и показать, как эти модули на самом деле могут использоваться для проживания людей. Это предложение в рамках CLD дало нам стимул стратегически пересмотреть то, как мы будем продвигать дорожную карту, и именно это мы и сделали», — сказал в интервью генеральный директор Max Space Салим Миян.

Ключевым элементом дизайна Thunderbird Station является возможность запуска с помощью одной ракеты Falcon 9. Другие концепции коммерческих космических станций требуют либо нескольких запусков, либо одного запуска сверхтяжелой ракетой, например Starship от SpaceX. Эту возможность обеспечивает то, что компания называет «морфической внутренней структурой», которая использует мягкие материалы для значительной части интерьера и может переконфигурироваться экипажем для поддержки различных видов деятельности.

«Фактически мы имеем чрезвычайно гибкую внутреннюю среду. Это позволяет нам создавать полезный объем, персонализированное пространство для астронавтов и большое количество пространства, которое можно легко задействовать для масштабного производства на орбите», — говорит Миян.

К Max Space также присоединился Картик Шетх, бывший заместитель главного ученого NASA. По словам Мияна, Шетх помогает компании стратегически и тактически согласовывать работу над Thunderbird Station так, чтобы она отвечала не только потребностям NASA, но и потребностям США. Хотя именно изменения в стратегии CLD NASA стимулируют ускоренную работу над Thunderbird Station, компания видит и дополнительных потенциальных клиентов. Дизайн, стратегия и решение по очень дешевому запуску полноценной станции вызвало значительный интерес и за пределами программы CLD. Потенциальный спрос включает клиентов, которые стремятся продолжить исследования, которые сейчас выполняются на Международной космической станции, а также тех, кто заинтересован в производстве полупроводников и волоконной оптики в космосе. Эти направления вызвали больший интерес, чем другие потенциальные применения, в частности туризм.

Компания работает над маломасштабным прототипом Mission Evolution, который надеется запустить на раннем этапе 2027 года в рамках совместной миссии SpaceX. Ключевой целью этого проекта станет полевое тестирование системы защиты модуля от орбитального мусора, чтобы убедиться, что она способна выдерживать жесткие условия космоса. Защитные системы выдержали наземные стресс-тесты, но еще не проходили испытания в космосе. В качестве предварительной даты запуска полноразмерного модуля Max Space определила 2029 год и планирует отправить его в космос на борту ракеты Falcon 9. В случае успеха технология разворачиваемых модулей может найти применение и в других проектах, связанных с Луной или даже Марсом.

Источник: TechSpot, SpaceNews