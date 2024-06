SpaceX достраивает Starfactory на космодроме в Бока-Чика, чтобы изготавливать по одной Starship в день

Производственная площадка Starbase получает расширение под названием Starfactory, которое должно помочь планам SpaceX изготавливать как минимум одну мегаракету в день.

Стоимость строительства Starfactory, которая займет 9 290 кв. м. заводских помещений Starbase, достигает $100 млн.

После чрезвычайно успешного четвертого испытательного полета Starship (обе ступени удалось приводнить), Кейт Тайс, менеджер отдела разработки систем качества SpaceX заявила о планах изготовления одной такой ракеты в день и предстоящем выходе с производственной линии Starship Version 2.

Starship Version 2 предназначена для более легкого и массового производства (именно на новой Starfactory) и, по слухам, содержит больше топлива, имеет меньший сухой вес (без топлива), а также более надежна и имеет некоторые аэродинамические изменения (в частности, в плавниках — один такой, как помните, фактически расплавился во время четвертого полета).

Note, a newer version of Starship has the forward flaps shifted leeward. This will help improve reliability, ease of manufacturing and payload to orbit.

На этом таймлапсе можно увидеть процесс строительства Starfactory в мае:

Time-lapse of a Siller Helicopter, nicknamed «StarChopper» by the @NASASpaceflight Starbase Live Chat, delivering multiple A/C units to the roof of the Starfactory for installation. S30 can be seen in the back moving into the High Bay.

