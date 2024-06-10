SpaceX достраивает Starfactory на космодроме в Бока-Чика, чтобы изготавливать по одной Starship в день

Производственная площадка Starbase получает расширение под названием Starfactory, которое должно помочь планам SpaceX изготавливать как минимум одну мегаракету в день.

Стоимость строительства Starfactory, которая займет 9 290 кв. м. заводских помещений Starbase, достигает $100 млн.

После чрезвычайно успешного четвертого испытательного полета Starship (обе ступени удалось приводнить), Кейт Тайс, менеджер отдела разработки систем качества SpaceX заявила о планах изготовления одной такой ракеты в день и предстоящем выходе с производственной линии Starship Version 2.

Starship Version 2 предназначена для более легкого и массового производства (именно на новой Starfactory) и, по слухам, содержит больше топлива, имеет меньший сухой вес (без топлива), а также более надежна и имеет некоторые аэродинамические изменения (в частности, в плавниках — один такой, как помните, фактически расплавился во время четвертого полета).

Note, a newer version of Starship has the forward flaps shifted leeward. This will help improve reliability, ease of manufacturing and payload to orbit. — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2024

На этом таймлапсе можно увидеть процесс строительства Starfactory в мае:

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Time-lapse of a Siller Helicopter, nicknamed «StarChopper» by the @NASASpaceflight Starbase Live Chat, delivering multiple A/C units to the roof of the Starfactory for installation. S30 can be seen in the back moving into the High Bay.

Follow along Live: https://t.co/wTIGOIV9NO pic.twitter.com/7AGSoAfokg — Elisar Priel (@ENNEPS) May 11, 2024

Для Илона Маска Starship в перспективе — космический корабль, который будет перевозить людей на Марс, а NASA в первую очередь рассчитывает использовать его, как лунный посадочный модуль, который доставит астронавтов на поверхность Луны впервые с 1972 года. В ближайшей перспективе SpaceX также планирует использовать Starship для развертывания следующего поколения интернет-спутников Starlink.

Starship в конце концов придется выполнить еще немало тестовых полетов (только в 2024 году Маск анонсировал не менее 6), прежде чем начать реальную работу (в том числе и выполнить цель по приземлению обеих ступеней на стартовую площадку), однако в целом все четыре полета (и особенно последний) можно назвать успешными — теперь ждем анализ полученных данных от команды SpaceX.

Джесси Андерсон, инженерный менеджер Falcon Structures Manufacturing SpaceX, объявила, что корабли и ускорители для следующих испытаний также уже построены.

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