Трамп отправит американцев на Луну в 2028 году, а в 2030 построит там базу, — официальный документ

Через несколько часов после того, как судья в четверг официально привел к присяге частного астронавта Джареда Айзекмана в качестве нового администратора NASA, президент Дональд Трамп заявил, что совершит высадку на Луну к 2028 году, еще через два года — создаст лунный форпост, а затем — разместит там ядерные реакторы.

Президент США подписал указ, в котором изложены цели космической политики США на ближайшие три года. Документ под название «Обеспечение космического превосходства Америки» отмечает, что страна должна проводить космическую политику, которая будет расширять границы человеческих открытий, обеспечивать жизненно важные экономические интересы и интересы безопасности государства, стимулировать коммерческое развитие и закладывать основу для новой космической эры.

Новый указ не содержит революционных положений, поскольку в значительной степени опирается на ранее объявленные политики, охватывающие несколько администраций. В то же время в документе есть ряд заметных моментов, которые четко отражают приоритеты Белого дома и видение Айзекмана относительно руководства NASA. Среди них:

Лунное приземление 2028: Трамп обязуется вернуть американцев на Луну до 2028 года в рамках программы Artemis. Айзекман должен в течение 90 дней представить план для достижения этой и других политических целей, а также для устранения возможных проблем. Вероятно, в него войдут предложения по ускорению разработки системы посадки человека на Луну и лунных скафандров для работы на поверхности.

Присутствие в космосе и дальнейшие шаги к исследованию Марса. Использование термина «форпост» может означать как деятельность на поверхности Луны, так и проект Lunar Gateway на лунной орбите; формулировка выглядит намеренно двусмысленной.

Ядерные реакторы на Луне. Предполагается развертывание ядерных реакторов на Луне и на орбите, в частности лунного поверхностного реактора, готового к запуску к 2030 году. Этот пункт свидетельствует о долгосрочной приверженности администрации к деятельности на поверхности Луны.

Частные запуски. Это формулируется как «повышение устойчивости и экономической эффективности архитектур запуска и исследований, в том числе путем привлечения коммерческих пусковых услуг и приоритета лунных миссий». Администрация признает, что будущее за ракетами, разработанными частным сектором.

Завершение работы МКС, то есть «Стимулирование инициатив частного сектора и формирование коммерческого пути для замены Международной космической станции к 2030 году». Это повторяет цель NASA завершить эксплуатацию МКС в 2030 году и запустить одну или несколько коммерческих станций.

Реализация этого плана будет сложной. Фокус будет на более «экономных» закупках. Контракты типа cost-plus не упоминаются. Также отменяется Национальный космический совет. Новый документ «заменяет Указ №14056 от 1 декабря 2021 года (о Национальном космическом совете), который этим отменяется». Трамп восстановил Космический совет во время своего первого срока, однако, вероятно, вице-президент Джей Ди Вэнс не заинтересован в этой сфере политики.

«Использовать имеющиеся полномочия для повышения эффективности и ускорения космических закупок, с приоритетом коммерческих решений и общим преимуществом механизмов Other Transactions Authority или соглашений по Space Act, стандартных коммерческих условий или других путей для упрощения закупок», — говорится в указе.

Показательно, что в документе нет конкретного плана отправки людей на Марс. Есть лишь два упоминания о Красной планете, оба — в контексте отдаленной цели пилотируемых миссий. Один из источников недавно сообщил Ars, что после того, как Трамп узнал о невозможности высадки людей на Марс в рамках его второго срока, он потерял интерес к этой инициативе. В документе также почти не упоминается космическая наука — есть только ссылка на «оптимизацию инвестиций в космические исследования и разработки для достижения краткосрочных космических целей администрации».

Архитектором предложенных администрацией Трампа глубоких сокращений в сфере космической науки (которые Конгресс в основном заблокировал) был Расс Воут, руководитель Управления по менеджменту и бюджету (OMB). То, что Айзекману поручено координировать выполнение политики с офисом Воута, вряд ли является положительным сигналом для научных миссий. В целом, назначенные Трампом политики имеют направленность в будущее и нацелены на модернизацию исследовательских программ NASA. Айзекману придется столкнуться с многочисленными вызовами. В частности, обеспечить высадку людей на Луну до 2028 года и вместе с индустрией создать своевременную замену МКС. То, сможет ли он справиться с этими задачами и каким образом, станет одной из ключевых интриг ближайших месяцев и лет.

Источник: ArsTechnica.com