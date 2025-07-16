CD Projekt RED представила патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — детали и дата релиза

CD Projekt RED наконец-то раскрыла, чего ожидать от следующего пачта 2.3 для Cyberpunk 2077. До его релиза остались считанные часы.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Авторы подтвердили дату выхода апдейта — патч 2.3 появится 17 июля, о чем объявили во время стрима на YouTube. Кроме команды CD Projekt RED на мероприятии принял участие представитель Virtuos — студии, которая помогала Bethesda с ремастером Oblivion и сейчас присоединилась к обновлениям Cyberpunk. Основное из анонса:

Autodrive и служба такси Delamain с возможностью вызова прямо из меню

Новые транспортные средства и связанные с ними квесты для разблокировки машин

Дополнительные варианты покрытия CrystalCoat для авто

Новые двухцветные (Twintone) расцветки машин

Расширенные возможности фоторежима с новыми опциями

Улучшение качества жизни: мелкие изменения для удобства геймплея

Улучшенные HDR-настройки для более точной цветопередачи

Технические улучшения:

Поддержка AMD FSR 4 на ПК

Добавлено AMD FSR 3.1 Генерация кадров AMD FSR 3.1

Intel XeSS 2.0 с генерацией кадров

Поддержка Intel HDR10+ Gaming

Активация VRR (Variable Refresh Rate) на консолях

Virtuos во время трансляции добавили, что работали вместе с CD Projekt именно над частью, касающейся кастомизации и автопилота. Студия имеет опыт с крупными IP, поэтому их участие восприняли как дополнительный плюс к качеству апдейта.

Хотя многие фанаты ожидали DLC — в основном патч направлен не только на контент, но и на технические улучшения игры. Например, поддержка VRR означает более плавную картинку на соответствующих мониторах и телевизорах, а FSR 4 должна улучшить производительность на ПК без потери качества изображения.

Скорее всего, обновление появится одновременно на всех платформах. Накануне CD Projekt RED анонсировала порт Cyberpunk 2077 на Mac, поэтому там обновление будет доступно сразу. Но владельцам Mac надо будет обратить внимание на свою оперативку.

Источник: CD Projekt RED