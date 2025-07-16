Новости Игры 16.07.2025 comment views icon

CD Projekt RED представила патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — детали и дата релиза

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

CD Projekt RED представила патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — детали и дата релиза

CD Projekt RED наконец-то раскрыла, чего ожидать от следующего пачта 2.3 для Cyberpunk 2077. До его релиза остались считанные часы.

Авторы подтвердили дату выхода апдейта — патч 2.3 появится 17 июля, о чем объявили во время стрима на YouTube. Кроме команды CD Projekt RED на мероприятии принял участие представитель Virtuos — студии, которая помогала Bethesda с ремастером Oblivion и сейчас присоединилась к обновлениям Cyberpunk. Основное из анонса:

  • Autodrive и служба такси Delamain с возможностью вызова прямо из меню
  • Новые транспортные средства и связанные с ними квесты для разблокировки машин
  • Дополнительные варианты покрытия CrystalCoat для авто
  • Новые двухцветные (Twintone) расцветки машин
  • Расширенные возможности фоторежима с новыми опциями
  • Улучшение качества жизни: мелкие изменения для удобства геймплея
  • Улучшенные HDR-настройки для более точной цветопередачи

Технические улучшения:

  • Поддержка AMD FSR 4 на ПК
  • Добавлено AMD FSR 3.1 Генерация кадров AMD FSR 3.1
  • Intel XeSS 2.0 с генерацией кадров
  • Поддержка Intel HDR10+ Gaming
  • Активация VRR (Variable Refresh Rate) на консолях
CD Projekt RED представила патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — деталі і дата релізу
Информация о патче 2.3 для Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Virtuos во время трансляции добавили, что работали вместе с CD Projekt именно над частью, касающейся кастомизации и автопилота. Студия имеет опыт с крупными IP, поэтому их участие восприняли как дополнительный плюс к качеству апдейта.

CD Projekt RED представила патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — деталі і дата релізу
Настройка расширенного фотомода в патче 2.3 для Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Хотя многие фанаты ожидали DLC — в основном патч направлен не только на контент, но и на технические улучшения игры. Например, поддержка VRR означает более плавную картинку на соответствующих мониторах и телевизорах, а FSR 4 должна улучшить производительность на ПК без потери качества изображения.

Скорее всего, обновление появится одновременно на всех платформах. Накануне CD Projekt RED анонсировала порт Cyberpunk 2077 на Mac, поэтому там обновление будет доступно сразу. Но владельцам Mac надо будет обратить внимание на свою оперативку.

Источник: CD Projekt RED

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