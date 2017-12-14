Обновление Android 8.1 Oreo содержит ошибку, нарушающую работу технологии мультитач на некоторых устройствах

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Судя по всему, в недавнем обновлении ОС Android Oreo 8.1 закралась ошибка, которая нарушает работу технологии мультитач. На официальном форуме сообщества пользователей Pixel появляется все больше сообщений об этой проблеме.

Как сообщается, одновременные прикосновения к экрану несколькими пальцами приводит к тому, что изображение на некоторых устройствах начинает дрожать и прыгать. Особенно проблема досаждает в играх и при использовании функции масштабирования изображения pinch-to-zoom. Более наглядное представление о проблеме дает видео ниже.

Эта проблема была впервые обнаружена еще в версии Android 8.1 Developer Preview для разработчиков, но ей все равно каким-то образом удалось просочиться в финальную версию обновления. Если вернуться на предыдущую версию Android 8.0, то проблема исчезнет. То есть, ошибка явно программная и будет исправлена в грядущем обновлении прошивки.

Хорошей новостью является то, что Google уже в курсе данной проблемы и, вероятно, активно работает над ее решением.

Источник: phonearena, Google Issue Tracker, Pixel User Community (1, 2, 3, 4)