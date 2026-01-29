Новости Софт 29.01.2026 comment views icon

Обновление Windows 11 намеренно сломало работу dial-up модемов

Вадим Карпусь

Оновлення Windows 11 навмисно зламало роботу dial-up модемів

Январское обновление Windows 11 уже наделало немало хлопот для пользователей. Сначала оно вызвало появление черных экранов, сбоев программ и зависания Outlook. Поэтому Microsoft посоветовала удалить патч. Но после этого выяснилось, что для части систем сам процесс удаления завершается ошибкой 0x800f0905. В дополнение к другим сбоям. Однако, это еще был не полный перечень досадных неожиданностей. Это обновление также вызвало неожиданную проблему для части пользователей — классические dial-up модемы перестали работать. Речь идет об апдейте KB5074109, который, по данным Windows Central, одновременно сломал работу многих таких устройств. И самое главное — это не ошибка и не случайный сбой.


Несмотря на то, что dial-up доступ к интернету кажется пережитком прошлого, в США им до сих пор пользуются. В основном это пожилые люди или жители отдаленных районов, где нет простого или доступного широкополосного подключения. Именно они и оказались среди пострадавших после установки январского патча Windows 11.

Microsoft официально подтвердила, что изменения являются преднамеренными. В примечаниях к выпуску компания объясняет, что обновление удаляет ряд драйверных пакетов, которые считает «опасными». По утверждению Microsoft, эти драйверы содержат неисправленные уязвимости безопасности, поэтому пользователям советуют заменить устаревшие модемы на более новые модели.

Проблема в том, что часть старых модемов напрямую зависит от этих драйверов и без них просто не работает. Более того, под удар попали не только очень старые устройства. Сообщается, что обновление может повлиять и на новые модемы, которые до сих пор продаются на рынке США.


Какие модемы пострадали

Жалобы на неработающие модемы активно появляются на форумах Microsoft и на профильных ресурсах. Во многих случаях такие модемы используют малые компании — например, для приема телефонных звонков или работы с отдельными системами.

Конкретного производителя, который пострадал больше всего, пока не выделяют. В то же время известно, что обновление удалило такие драйверы:

  • agrsm.sys (x86)
  • agrsm64.sys (x64)
  • smserial.sys (x86)
  • smserl64.sys (x64)

Ситуацию осложняет то, что производителей модемов, по имеющейся информации, заранее не предупредили. Они не получили времени на подготовку обходных решений или исправлений для пользователей.

Что можно сделать сейчас

Если после обновления KB5074109 модем перестал работать и восстановление функциональности критически важно, сейчас есть только один вариант — удалить это обновление Windows.

После отката также рекомендуют отключить автоматические обновления. В то же время следует понимать риски: KB5074109 является именно обновлением безопасности, поэтому система без него останется менее защищенной от актуальных угроз.

Источник: pcworld

