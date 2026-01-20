Январское обновление Windows 11: черный экран, зависания, сломанный "Проводник", Microsoft уже спешит на помощь

Обновление Windows 11 KB5074109 вызывает черный экран на ПК с видеокартами NVIDIA, зависание Outlook при работе с POP, а «Проводник» не учитывает настройки desktop.ini.

Патч был выпущен 13 января 2026 года как обновление Windows 11 KB5074109 для версий 25H2 и 24H2. Оно повышает номер сборки ОС до 26200.7623 или 26100.7623. Как это часто бывает, некоторые группы пользователей получили заметные проблемы. По словами Windows Latest, «к сожалению, первое обновление Windows в этом году оказалось ужасным».

Проблема черного экрана, вероятно, связана с совместимостью обновления и драйверов видеокарт. Издание пишет, что трудно определить конкретную конфигурацию, но по крайней мере это небольшая часть ПК с видеокартами NVIDIA и AMD. Windows на 1-2 с случайно демонстрирует черный экран, на котором есть только курсор, а затем рабочий стол возвращается к нормальному состоянию. Один из пользователей говорит, что ему помогло переключение режима DisplayPort в 1.2, а затем возврат к 1.4. Проблема возникает нечасто, у некоторых только один раз.

Приложение Outlook не открывается или не закрывается, не сохраняет отправленные письма при использовании POP. Клиент отображается как закрытый или вообще не закрывается при использовании учетных записей POP. При этом процесс outlook.exe продолжает работать, а повторная попытка открыть Outlook не срабатывает, поскольку приложение уже загружено. У некоторых пользователей воспроизводится бесконечный экран загрузки Outlook.

Обновление Windows 11 KB5074109 также нарушает работу виртуального рабочего стола. Azure Virtual Desktop (AVD) используется для протокола удаленного рабочего стола (RDP). Возникают ошибки входа или запросы на ввод учетных данных.

«Проводник» Windows 11 перестает учитывать команду LocalizedResourceName в файле desktop.ini. Также невозможно скрыть определенные папки, например, «Сохраненные игры», установкой атрибута «скрыта». Настройка доступна, но фактически не меняет статус.

Microsoft подтвердила ошибки, вызванные январским обновлением, в частности, предотвращение выключения компьютера с Windows 11 23H2. Эта проблема встречается редко, но ошибки входа на удаленный рабочий стол и зависание Outlook являются распространенными. Экстренные обновления исправляют ошибки выключения (KB5077797 для Windows 11 23H2) и работу удаленного рабочего стола (KB5077744 для Windows 11 25H2 / 24H2, KB5077793 / KB5077800 для Windows Server 2025 / 2022, KB5077796 для Windows 11 ESU / Enterprise LTSC 2021). Компания работает над исправлением остальных сбоев.