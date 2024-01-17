Обновление Xbox должно было решить проблемы сохранения в Baldur’s Gate 3, но игроки остались недовольны

Microsoft выпустила новое системное обновление для консоли Xbox, которое ставит целью решить проблемы с сохранениями в игре Baldur’s Gate 3. Многочисленные игроки на платформе Xbox сообщали о сбоях и потере данных сохранений во время игры в Baldur’s Gate 3 от Larian. Разработчики игры выпускали обновление, которое решило некоторые баги, и не смогло исправить исчезновение файлов, сославшись на обновление прошивки Xbox.

Новое системное обновление для Xbox должно решить проблемы с сохранением игры в Baldur’s Gate 3 на Xbox:

С сегодняшнего дня будет выпущено системное обновление для Xbox, которое решит проблему сохранения игры в Baldur’s Gate 3. Вы можете обновить свою консоль вручную через Настройки или обновление будет установлено на вашу консоль в течение следующей недели.

An Xbox System Update will be rolling out from today to address the Save Game issue on Baldur's Gate 3. You can manually update your console via the Settings or it will roll out to your console within the next week. — Xbox Support (@XboxSupport) January 16, 2024

Судя по комментариям, многие игроки все еще сообщают о проблемах после установки обновления. В большинстве комментариев упоминается, что игра не загружается вообще или вылетает при запуске новой игры, передает Wccftech. Разработчик Baldur’s Gate 3, компания Larian Studios, перепостила сообщения с официального аккаунта Xbox, но не прокомментировала новые проблемы.