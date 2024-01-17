Новости Игры 17.01.2024 в 16:33 comment views icon

Обновление Xbox должно было решить проблемы сохранения в Baldur’s Gate 3, но игроки остались недовольны

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Обновление Xbox должно было решить проблемы сохранения в Baldur’s Gate 3, но игроки остались недовольны

Microsoft выпустила новое системное обновление для консоли Xbox, которое ставит целью решить проблемы с сохранениями в игре Baldur’s Gate 3. Многочисленные игроки на платформе Xbox сообщали о сбоях и потере данных сохранений во время игры в Baldur’s Gate 3 от Larian. Разработчики игры выпускали обновление, которое решило некоторые баги, и не смогло исправить исчезновение файлов, сославшись на обновление прошивки Xbox.

Новое системное обновление для Xbox должно решить проблемы с сохранением игры в Baldur’s Gate 3 на Xbox:

С сегодняшнего дня будет выпущено системное обновление для Xbox, которое решит проблему сохранения игры в Baldur’s Gate 3. Вы можете обновить свою консоль вручную через Настройки или обновление будет установлено на вашу консоль в течение следующей недели.

Судя по комментариям, многие игроки все еще сообщают о проблемах после установки обновления. В большинстве комментариев упоминается, что игра не загружается вообще или вылетает при запуске новой игры, передает Wccftech. Разработчик Baldur’s Gate 3, компания Larian Studios, перепостила сообщения с официального аккаунта Xbox, но не прокомментировала новые проблемы.

Вакансии

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Sales / Customer Success Manager (Bulgarian native) buki

Financial Operations Manager WhiteBIT

Recruiter (E-commerce) TALENTS BOUTIQUE

Обзор Baldur’s Gate III: впечатления и размышления после 45 часов игры

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

На вас чекає співбесіда англійською? Ось 6 порад, які допоможуть підготуватися та отримати роботу
Одеський провайдер Westelecom про Інтернет XG PON, який перевершує очікування
БпЛА Punisher, робот Sirko і ще 150 розробок. Як на Brave Inventors підтримують винаходи воєнного часу

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить