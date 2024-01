Обновление Xbox должно было решить проблемы сохранения в Baldur’s Gate 3, но игроки остались недовольны

Microsoft выпустила новое системное обновление для консоли Xbox, которое ставит целью решить проблемы с сохранениями в игре Baldur’s Gate 3. Многочисленные игроки на платформе Xbox сообщали о сбоях и потере данных сохранений во время игры в Baldur’s Gate 3 от Larian. Разработчики игры выпускали обновление, которое решило некоторые баги, и не смогло исправить исчезновение файлов, сославшись на обновление прошивки Xbox.

Новое системное обновление для Xbox должно решить проблемы с сохранением игры в Baldur’s Gate 3 на Xbox:

An Xbox System Update will be rolling out from today to address the Save Game issue on Baldur's Gate 3. You can manually update your console via the Settings or it will roll out to your console within the next week.

— Xbox Support (@XboxSupport) January 16, 2024